Clickbait: Il primo trailer del thriller di Netflix con Adrian Grenier

La miniserie debutterà sul servizio di video in streaming ad agosto.

Fatti da parte Joe Goldberg, i modi in cui gli impulsi più pericolosi e incontrollati sono alimentati nell'era dei social network hanno un nuovo volto. Netflix ha diffuso il primo trailer di Clickbait, thriller con la star di Entourage Adrian Grenier nei panni di un abusatore che affronta una resa dei conti karmica.

Clickbait: La trama della nuova miniserie di Netflix

Creata da Tony Ayres (The Slap) e Christian White, Clickbait è una miniserie di 8 episodi incentrata su Nick Brewer (Grenier), un padre, marito e fratello amorevole che un giorno scompare improvvisamente nel nulla, per poi riapparire su Internet in un video che lo mostra ferito, apparentemente tenuto prigioniero, mentre tiene in mano un cartello sul quale c'è scritto "Abuso delle donne. A 5 milioni di visualizzazioni, muoio". Pia (Zoe Kazan, The Deuce) e Sophie (Betty Gabriel, Counterpart), rispettivamente la sorella e la moglie di Nick, si affrettano per trovarlo e salvarlo, mentre scosse dalla rivelazione nel video - è una minaccia, una confessione o entrambe le cose? - scoprono un lato di Nick che non sapevano esistesse.

Clickbait sarà disponibile su Netflix dal 25 agosto. Il resto del cast include Phoenix Raei nel ruolo del detective Roshir Amin, al centro di una tempesta mediatica mentre indaga sul caso.