Claire Foy protagonista della serie thriller Marlow

News Serie TV

La star di The Crown torna in tv con con un crime drama in arrivo sul servizio di video in streaming BritBox.

Dai sontuosi corridoi di Buckingham Palace alle fangose terre degli "Edgelands". Dopo aver indossato la corona in The Crown, Claire Foy torna in tv da protagonista in Marlow, nuovo crime thriller che debutterà prossimamente sul servizio di video in streaming BritBox (attivo negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in altri paesi del mondo ma non in Italia).

La trama di Marlow e il ruolo di Claire Foy

Scritta da Tony Grisoni (Southcliffe) e Simon Maxwell (Deep State), Marlow è incentrata su due famiglie nemiche che vivono sull'estuario del Tamigi, vicino Londra, nelle terre comunemente note come Edgelands, dove città e campagna si incontrano. Foy interpreterà Evie Wyatt, una donna che torna negli Edgelands in cerca di risposte e vendetta dopo aver perso suo padre a causa di un incendio 15 anni prima. Ma non passa molto tempo prima che venga coinvolta nei conflitti in corso tra le due famiglie. Il progetto, un drama di 8 episodi da 60 minuti l'uno, sarà prodotto da Motive Pictures e Endeavor Content e le riprese inizieranno in autunno. Il debutto è previsto su BritBox nel 2022.

Le dichiarazioni

"Sono felice di far parte di questo avvincente thriller", ha detto Foy. “Le sceneggiature di Tony e Simon sono così evocative del luogo e ricche di atmosfera, e i colpi di scena, le svolte e i misteri al centro di questo drama sono assolutamente avvincenti. Evie Wyatt è un personaggio così accattivante, complesso e seducente, proprio come l'enigmatico Edgelands che lei chiama casa, e non vedo l'ora di interpretarla", ha aggiunto l'attrice. Per Foy non si tratta del primo ingaggio dopo The Crown: la vedremo infatti anche accanto a Paul Bettany nella stagione 2 dell'acclamata serie antologica di BBC A Very English Scandal, ribattezzata A Very British Scandal.

I due autori, anche produttori esecutivi di Marlow, hanno dichiarato: "Le Edgelands dell'estuario del Tamigi offrono un mondo unico e straordinario fatto di fango, mare e cielo infinito. Marlow è una saga esclusivamente nostrana, un'epopea poliziesca su chi siamo ora, da dove veniamo e cosa potremmo diventare."