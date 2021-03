Claire Foy e Paul Bettany nella stagione 2 di A Very British Scandal

News Serie TV

La nuova stagione della serie antologica britannica racconterà lo scandalo dei Duchi di Argyll.

Claire Foy e Paul Bettany stanno per ritrovarsi al centro di uno scandalo, in tv. L'ex protagonista di The Crown e la star di WandaVision prenderanno il posto di Hugh Grant e Ben Whishaw nella seconda stagione dell'acclamata serie antologica di BBC A Very English Scandal, ribattezzata per l'occasione A Very British Scandal. I due attori interpreteranno il Duca e la Duchessa di Argyll, ovvero i protagonisti di uno dei divorzi più salaci del Regno Unito.

A Very British Scandal: La trama della stagione 2

Scritta nuovamente da Sarah Phelps, nella seconda stagione la serie racconterà la storia della carismatica, bella ed elegante Margaret (Foy), la Duchessa di Argyll, che ha dominato le pagine dei tabloid con il suo turbolento divorzio costellato di accuse di falsificazione, furto, violenza, droga, registrazioni segrete, corruzione e foto esplicite, il tutto nel bagliore incandescente dei media degli anni '60. I tre episodi previsti indagheranno sul ruolo svolto dalla misoginia istituzionale nel modo in cui la duchessa è stata svergognata nella società e denigrata dalla stampa e dal sistema giudiziario.

"Sono felicissima di lavorare con [la regista] Anne Sewitsky, Sarah Phelps e Paul Bettany a questo progetto straordinario e di esplorare attraverso questa storia quanto spesso vergogna, giudizio e controversia circondino la sessualità di una donna", ha dichiarato Foy in un comunicato.