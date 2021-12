Claire Foy contro le scene di sesso: "Mi sento sfruttata. È davvero difficile per me"

News Serie TV

L'attrice di The Crown, ora protagonista della serie A Very British Scandal, ha detto di sentirsi "esposta" e non a proprio agio quando deve girare sequenze particolarmente intime.

L'abbiamo amata nel ruolo della prima regina di The Crown e adesso Claire Foy è pronta a splendere nella nuova serie A Very British Scandal (seconda stagione della serie antologica A Very English Scandal, in arrivo nel Regno Unito su BBC il 26 dicembre) nei panni di Margaret Campbell, nota anche come Duchessa di Argyll, una donna che negli anni '60 fu protagonista insieme al marito (interpretato da Paul Bettany) di uno dei più famosi e difficili divorzi che abbia mai conosciuto il Regno Unito. Un ruolo difficile, soprattutto perché Foy ha dovuto girare diverse scene di sesso. Nel presentare la serie, così, l'attrice ha colto l'occasione per condividere con BBC Radio 4 il suo disappunto e il suo imbarazzo proprio per queste scene che, dice, l'hanno fatta sentire "sfruttata ed esposta".

Claire Foy e le scene intime sul set: Le dichiarazioni dell'attrice

"È davvero difficile, perché fondamentalmente ti senti sfruttata quando sei una donna e devi fare sesso finto sullo schermo. Non puoi fare a meno di sentirti sfruttata. È difficile, la cosa più difficile che puoi fare", ha detto Claire Foy. L'ex Elisabetta II di The Crown ha aggiunto di essere consapevole di voler recitare in certe scene, ma di volerle fare secondo le sue regole in modo che l'esperienza non dia come risultato "certe pessime scene a sfondo sessuale che si vedono spesso al cinema". "Ti senti esposta. Tutti cercando di non farti sentire così ma, sfortunatamente, questa è la verità", ha aggiunto.

Claire Foy contro lo "slut-shaming"

In A Very British Scandal Foy (nella foto in alto in un fotogramma tratto dalla serie) interpreta una delle prime donne ad essere pubblicamente offese e bollate come una sgualdrine per via di una vita sessuale disinvolta. In pratica una delle prime ad essere vittima di "slut-shaming". "Odio quel linguaggio, l'essere chiamata 'sgualdrina' (slut). Ma penso che le donne subiscano certe cose da sempre. Forse fin da Eva nella Bibbia. La parola "sgualdrina" semplicemente non dovrebbe esistere", ha detto. Alla fine dell'intervista, tuttavia, l'attrice ha posto l'accento anche sui grandi cambiamenti che fortunatamente stanno investendo il mondo dei media relativamente alla rappresentazione femminile. "È stato fatto uscire un genio dalla bottiglia e le cose non possono tornare indietro. Sento che ora ci sono più spazio e più accettazione", ha concluso.