Chucky: La terrificante locandina e il nuovo teaser trailer della serie tv sequel

Negli Stati Uniti, l'attesa nuova creazione di Don Mancini debutterà a ottobre.

La malvagità di Chucky era troppa per essere contenuta tutta nel grande schermo. Il 12 ottobre debutterà negli Stati Uniti in simultanea su USA e Syfy, quindi in tv, l'ultimo sequel dell’horror di culto in Italia meglio conosciuto con il titolo La bambola assassina. Una serie di 8 episodi fortemente voluta dall'ideatore del franchise Don Mancini che in occasione dell'annuncio della data di debutto torna a mostrarsi in un nuovo teaser trailer e il suo inquietante e sanguinario protagonista nella locandina ufficiale.

Chucky: La trama della serie tv sequel de La bambola assassina

La serie è ambientata in una idilliaca cittadina americana dove la situazione diventa velocemente caotica e pericolosa quando una bambola vintage di Chucky viene trovata a un mercatino dell'usato da un ragazzo di nome Jake (Zackary Arthur, Transparent). Ben presto, una serie di orribili omicidi minaccia di rivelare le ipocrisie e gli oscuri segreti della città, mentre nemici e alleati del passato di Chucky cercano di far emergere la verità dietro le uccisioni. Nel frattempo, una storia mai raccontata rivela come un bambino normale sia finito col diventare questo famoso mostro.

"Il personaggio principale è un quattordicenne gay vittima di bullismo che sta attraversando un momento difficile dopo la recente morte della madre", ha raccontato Mancini a Entertainment Weekly. "È un giovane artista che realizza sculture con parti di bambole. Trova Chucky a un mercatino e lo compra, ma si scopre che è molto più di quanto si aspettasse". Arthur è affiancato dagli altri giovani membri del cast Teo Briones (Pretty Little Liars), Alyvia Alyn Lind (Daybreak) e Björgvin Arnarson. "Una delle cose che volevo fare era riportare il franchise alle sue radici e avere dei protagonisti che fossero dei bambini. Ma dal momento che, con i primi due film, avevamo già approfondito l'idea di avere dei bambini piccoli, volevo esplorare qualcosa di diverso, quindi questa volta abbiamo degli adolescenti".