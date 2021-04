Chucky: Altri due ritorni e un nuovo teaser trailer per la serie tv basata su La bambola assassina

News Serie TV

Alex Vincent e Christine Elise riprenderanno i ruoli di Andy Barclay e Kyle.

Chucky, l'attesa nuova serie tv di Syfy e USA basata sul popolarissimo franchise cinematografico in Italia meglio conosciuto con il titolo La bambola assassina, ha messo a segno un paio di altri casting che faranno la felicità dei tanti fan di lunga data. Secondo Entertainment Weekly, Alex Vincent e Christine Elise hanno firmato per riprendere i loro ruoli, raggiungendo gli altri confermati Brad Dourif e sua figlia Fiona Dourif.

Chucky: Anche Alex Vincent e Christine Elise nella serie tv

L'ultimo sequel di Don Mancini, lo stesso ideatore del franchise, è ambientato in una piccola città dove la situazione diventa caotica e pericolosa quando una bambola vintage di Chucky viene trovata a un mercatino dell'usato. Ben presto, una serie di orribili omicidi minaccia di rivelare le ipocrisie e gli oscuri segreti della città, mentre nemici e alleati del passato di Chucky cercano di far emergere la verità dietro le uccisioni. Nel frattempo, una storia mai raccontata rivela come un bambino normale sia finito col diventare un mostro.

Vincent riprenderà il ruolo di Andy Barclay da lui interpretato nel primo film del franchise, La bambola assassina del 1988, e in gran parte dei sequel, inclusi La bambola assassina 2 del 1990 e La maledizione di Chucky del 2013. McCarthy, conosciuta anche per i suoi trascorsi in Beverly Hills, 90210, sarà nuovamente Kyle, come ne La bambola assassina 2 e Il culto di Chucky del 2017. Come annunciato precedentemente, Brad Dourif tornerà ad essere la voce di Chucky nella versione originale mentre sua figlia Fiona riprenderà il ruolo di Nica.

Il nuovo teaser trailer di Chucky

Questi casting seguono di poche ore la diffusione di un nuovo teaser trailer della serie, un video che mostra di cosa è fatto realmente il bambolotto che da decenni sta terrorizzando una generazione dopo l'altra sullo schermo. "È il momento di riconnettersi con un vecchio amico" recita la tagline, mentre in sottofondo è possibile riascoltare la riconoscibile, diabolica risata di Dourif. La clip ricorda inoltre che il debutto negli Stati Uniti di Chucky è fissato per il prossimo autunno.