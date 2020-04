Christopher Meloni torna in tv con un nuovo Law & Order

News Serie TV

La nuova serie ha già ottenuto l'okay per la produzione di una prima stagione di 13 episodi.

Questo non è un pesce d'aprile. Nominato all'Emmy per il ruolo del detective Elliot Stabler in Law & Order: Unità Speciale, serie della quale non è più il protagonista dal 2011, Christopher Meloni tornerà nell'universo del popolare franchise creato da Dick Wolf con un nuovo spin-off. Lo riporta l'autorevole Deadline, aggiungendo che la serie ha già ottenuto (ovviamente) da NBC l'okay per la produzione di una prima stagione di 13 episodi.

I primi dettagli dello spin-off

Settimo spin-off di Law & Order dopo Unità Speciale, Criminal Intent, Il verdetto, LA, True Crime e l'ancora inedito Hate Crimes, la nuova serie vede Stabler tornare al centro della scena, ora come capitano della divisione Crimine Organizzato del Dipartimento di Polizia di New York. E conoscendo bene il maschio di Wolf, che grandi risultati sta raggiungendo anche con i franchise Chicago ed FBI, questo sembrerebbe aprire la porta a nuove interazioni con l'ex partner Olivia Benson (Mariska Hargitay) e la sua squadra. Del resto, il procedurale è lo spin-off diretto proprio di Law & Order: Unità Speciale.

I trascorsi di Christopher Meloni

Meloni appese al chiodo la cravatta di Stabler al termine della stagione 12 di SVU. Le dimissioni del detective, inattese per i fan tanto quanto per Olivia, arrivarono dopo che, per legittima difesa, uccise una ragazzina nella centrale di polizia. Da allora, l'attore ha continuato a lavorare in tv con ruoli Wet Hot American Summer, Underground, The Handmaid's Tale ed Happy!, quest'ultima cancellata da Syfy la scorsa estate.