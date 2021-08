Christopher Meloni ci ricorda che è lui l'uomo più sexy della tv

News Serie TV

La star di Law & Order: Organized Crime è stata immortalata dalla rivista Men's Health.

Attenzione: le immagini condivise da Christopher Meloni potrebbero farvi sentire un catorcio, anche con la metà dei suoi anni. La star di Law & Order: Organized Crime ha fatto implodere Internet quando ha usato il proprio profilo Instagram per condividere un video "scottante" registrato durante il dietro le quinte del suo pazzesco servizio fotografico per la rivista Men's Health. Nello specifico (perché amiamo i dettagli, giusto?), l'attore 60enne si è mostrato a torso nudo mentre si fa cospargere di olio per far risaltare i muscoli prima degli scatti di Ben Watts. Non che ce ne fosse bisogno!

In un post successivo indirizzato alla co-star di Law & Order: Unità Speciale Mariska Hargitay, che lui chiama amichevolmente Marsha, Meloni si auto-riprende mentre ammette: "Mi è stato detto che ho rotto Internet". E nell'articolo che accompagna le foto per Men's Health, di cui qui di seguito vi proponiamo la copertina, ammette che tutto si sarebbe aspettato tranne che una cosa simile. "Un mio amico ha detto: 'Avresti mai pensato in un milione di anni che saresti finito sulla copertina di Men's Health??'. Ho risposto: 'Certamente non a sessant'anni'".

Dalla scorsa stagione, Meloni è il protagonista di Law & Order: Organized Crime, spin-off di SVU nel quale Elliot Stabler torna al Dipartimento di Polizia di New York per combattere la criminalità organizzata con l'ausilio di una task force altamente specializzata dopo un atroce attacco alla sua famiglia. La serie, attesa su NBC per il 23 settembre con la seconda stagione, ha dato all'attore l'opportunità di tornare nella competitiva prima serata della tv americana con un approccio nuovo e più sano. "Questa volta non voglio farmi stressare dal 'Andrà bene? Non andrà bene?'. Non perché io sappia come andrà. Mi limito a cavalcare [la situazione]. Solo a fare, a essere. Ci sono cose più grandi, cose più importanti. So quanto sia importante per me, ma ora ho una visione più chiara della vita. So qualcosa in più sull'amore. So qualcosa in più sul vero dolore. Conosco la gioia. Riesco a gestire meglio le cose. Man mano che attraversi la vita, comprendi in modo più chiaro le cose, i tuoi punti deboli e i tuoi doni".

Foto: Ben Watts (Men's Health, Settembre 2021)