Chris Pratt su Amazon Prime Video con il thriller The Terminal List

News Serie TV

Basata sul romanzo di Jack Carr, la serie sarà diretta da Antoine Fuqua.

The Terminal List, la serie che ha il vanto di riportare in tv Chris Pratt (Guardiani della Galassia, Jurassic World) con un ruolo da protagonista oltre cinque anni dopo la conclusione di Parks and Recreation, ha trovato una casa. Scritto da David DiGilio (Strange Angel) basandosi sull'omonimo romanzo di successo scritto da Jack Carr e diretto dall'affermato Antoine Fuqua (Southpaw: L'ultima sfida, The Equalizer: Il vendicatore), il thriller cospirativo è stato ordinato da Amazon Prime Video.

The Terminal List racconta la storia di James Reece (Pratt), un Navy SEAL al cui intero plotone è stata tesa un'imboscata durante una missione segreta ad alto rischio. Tornato a casa dalla famiglia con ricordi contrastanti su quanto accaduto e dubbi sulla sua colpevolezza, Reece scopre ben presto che forze oscure stanno agendo contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita ma anche la vita di coloro che ama.

Al fine di conferire autenticità alla storia, The Terminal List coinvolgerà veri veterani e le loro famiglie in molteplici aspetti della produzione, a cominciare dalla scrittura. Pratt darà il suo contributo anche come produttore esecutivo, insieme con Fuqua (con il quale ha già lavorato nel film del 2016 I magnifici 7) e DiGilio.