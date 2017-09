Chris Pine sarà Robert Kennedy in una miniserie di Hulu

Chris Pine svestirà i panni di James T. Kirk nei film di Star Trek per vestire quelli del politico statunitense Robert F. Kennedy in una miniserie per Hulu basata sui difficili ultimi anni della sua vita, lo annuncia Deadline.

Attualmente in sviluppo, il drama senza titolo, scritto dallo sceneggiatore e produttore esecutivo di The Good Wife Todd E. Kessler, si basa sulla biografia di Larry Tye Bobby Kennedy: The Making of a Liberal Icon. Ministro della giustizia durante la presidenza del fratello John Fitzgerald Kennedy, ucciso nel 1963, RFK si candidò alle elezioni del 1968 partecipando alle primarie del Partito Democratico, ma fu assassinato all'indomani della sua vittoria in California e Dakota del Sud.

Visto di recente in tv nelle comedy Wet Hot American Summer: Ten Years Later e Angie Tribeca, Pine darà il suo contributo anche in qualità di produttore esecutivo accanto a Kessler e Tye. Per Hulu, la miniserie seguirebbe 22.11.63, drama con James Franco incentrato tra le altre cose sull'assassinio di JFK.