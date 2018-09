Chris Evans in tv con la miniserie Defending Jacob

Un'altra celebrità del grande schermo ha scelto la tv per il suo prossimo progetto. Chris Evans, volto e corpo di Capitan America per Marvel, sarà il protagonista e il produttore esecutivo di Defending Jacob, miniserie per il servizio di video in streaming prossimo al debutto della Apple.

Basata su un romanzo di successo scritto da William Landay, Defending Jacob segue l'avvocato Andy Barber (Evans) all'indomani della terribile notizia che suo figlio, il quattordicenne Jacob, è stato accusato di omicidio. Mentre la vicenda fa tremare i polsi alla famiglia di Andy, quest'ultimo si trova a dover mettere in discussione ciò che credeva di sapere di suo figlio.

La sceneggiatura porta la firma di Mark Bomback, lo stesso di The War: Il pianeta delle scimmie e Outlaw King: Il re fuorilegge. Per Evans si tratta del primo ruolo regolare in tv, mentre era apparso brevemente in Boston Public nel 2001 e ne Il fuggitivo l'anno prima.