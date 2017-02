Chris Colfer torna con Indigo, serie tv da lui ideata

Due anni dopo la conclusione di Glee, Chris Colfer ha trovato si è creato il ruolo che potrebbe riportarlo in tv da protagonista. Secondo The Hollywood Reporter, l'attore, cantante e scrittore premiato con il Golden Globe sta collaborando con Sonar Entertainment allo sviluppo di Indigo, drama sci-fi da lui creato, scritto e forse anche diretto, oltre che interpretato.

Al momento senza network, il progetto esplora il misterioso mondo dei bambini indaco (termine con il quale, nell'ambito della subcultura New Age, si indica una generazione di bambini che sarebbe dotata di tratti e capacità speciali o soprannaturali) e delle forze oscure che si muovono per sfruttare i loro poteri.

Contrariamente ai suoi ex colleghi, Colfer ha mantenuto un profilo basso dalla conclusione della musical comedy della FOX, apparendo in un paio di episodi di Hot in Cleveland e dedicandosi prevalentemente alla sua fortunata collana di libri per bambini La terra delle storie.