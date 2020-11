Chicago P.D.: La stagione 8 affronterà i temi della violenza della polizia e del razzismo, parola di Jason Beghe

News Serie TV

Il protagonista della serie di successo di NBC ha rivelato alcune anticipazioni sui nuovi episodi che non ignoreranno l'attualità americana.

Neppure Chicago P.D. ignorerà i recenti fatti di cronaca che hanno scosso i cittadini statunitensi negli ultimi mesi. La star della serie Jason Beghe ha anticipato che nell'ottava stagione (che debutterà negli Stati Uniti il prossimo 11 novembre) la serie toccherà temi quali la violenza della polizia e il razzismo, argomenti su cui sono puntati i riflettori dopo la drammatica morte di George Floyd e le conseguenti manifestazioni di protesta portate avanti in tutto il Paese dal Movimento Black Lives Matter.

Jason Beghe conferma che Chicago P.D. 8 parlerà di violenza e razzismo

“Penso che sentiamo un certo senso di responsabilità nell'affrontare questi problemi, il che è divertente e stimolante. Per fortuna abbiamo a disposizione ottimi sceneggiatori e ottimi consulenti", ha detto Beghe a Julian McMahon ospite della serie di YouTube di Wolf Entertainment Unscripted . "Sono davvero orgoglioso delle nostre prime sceneggiature, spero che non siano semplice intrattenimento. Stiamo cercando, senza essere pomposi, di essere utili", ha aggiunto l'attore spiegando che, insieme al resto del cast e agli sceneggiatori e persino consultando veri ufficiali di polizia, ha a lungo pensato a come trattare i temi della violenza della polizia e del razzismo. Grazie ai molti mesi a disposizione (il finale della settima stagione è andato in onda lo scorso aprile), il team di Chicago P.D. è riuscito a capire quale sarebbe stata la strada da intraprendere nella prossima stagione.

Le anticipazioni dell'ottava stagione di Chicago P.D.

"Continueremo da dove la storia si era interrotta e inseriremo nuovi e più grandi elementi narrativi", ha assicurato Beghe. A detta sua, il suo agente Hank Voight dovrà riflettere sul ruolo della polizia nelle recenti proteste e realizzare che le cose devono cambiare. L'attore, però, ha sottolineato anche che sente il peso delle responsabilità. "Potrebbero esserci persone che si offendono, potrebbero esserci nuovi fan. Chissà cosa succederà, ma sicuramente cammineremo sui carboni ardenti", ha concluso.

Ecco il video completo della sua conversazione con Julian McMahon. Trovate le sue dichiarazioni più interessanti a partire dal minuto 16.