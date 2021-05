Chicago Med: Yaya DaCosta e Torrey DeVitto lasciano il cast della serie tv

News Serie TV

Le due attrici, interpreti di April Sexton e Natalie Manning, non torneranno nella stagione 7.

Mai una fine di stagione tranquilla per il pubblico di Chicago. Anche quest'anno il franchise di successo creato da Dick Wolf perde alcuni dei suoi protagonisti. Deadline riporta che né Yaya DaCosta né Torrey DeVitto, nel cast di Chicago Med sin dall'esordio nel 2015, riprenderanno il proprio ruolo - rispettivamente l'infermiera April Sexton e la pediatra Natalie Manning - nella prossima, settima stagione.

Come per le altre serie del franchise, Chicago Fire e Chicago P.D., in entrambe le quali i due personaggi sono apparsi più volte nel corso degli anni, il pubblico di Chicago Med è abituato a questo genere di addii. Prima di oggi, avevano lasciato la serie anche Colin Donnell (interprete del Dott. Connor Rhodes), Norma Kuhling (Dott.ssa Ava Bekker) e Rachel DiPillo (Dott.ssa Sarah Reese). Al momento non è chiaro come le storie di April e Natalie si concluderanno e se gli autori lasceranno eventualmente una porta aperta a un loro ritorno in futuro.

Il saluto delle attrici

L'addio a Chicago Med non terrà DaCosta lontano dagli schermi a lungo. L'attrice, infatti, ha appena firmato per uno dei ruoli principali nella nuova serie della FOX Our Kind of People. In un messaggio condiviso su Instagram, ha scritto: "Dopo sei fantastiche stagioni durante le quali ho lavorato con alcune delle persone più dedite del settore, imparando il folle gergo medico e crescendo come attrice e come persona, il mio tempo nei panni di April Sexton in Chicago Med volge al termine. Sono davvero grata a Dick Wolf, Peter Jankowski, agli showrunner Andy Schneider e Diane Frolov, ai nostri produttori (e registi spettacolari) Michael Waxman e Michael Pressman, e all'intero team della Wolf Entertainment per aver creduto in me sin dall'inizio della serie, e per aver permesso ad April di esplorare storie così dinamiche. Il cast e la troupe sono stati davvero splendidi con me e le comparse mi hanno dato tanta energia e affetto, anche in silenzio. Mi mancheranno tantissimo tutti e, naturalmente, mi mancherete voi che seguite lo show religiosamente e siete entrati a far parte della famiglia One Chicago. Grazie e vi voglio bene".

DeVitto ha scritto invece: "Tutte le cose belle finiscono. È stato un grande onore e pura gioia dare vita alla Dott.ssa Natalie Manning per tutti voi in Chicago Med nelle ultime sei stagioni. Ma ora è arrivato per me il momento di andare e di salutarci. Grazie a ognuno di voi, fedeli spettatori che l'avete amata tanto quanto me. Non vedo l'ora di condividere con tutti voi ciò che verrà. Nuove avventure attendono!".