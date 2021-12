Charlie Cox riprenderà il ruolo di Daredevil nel MCU, parola del capo della Marvel Kevin Feige

News Serie TV

La notizia apre la strada al ritorno anche degli altri supereroi che avevano casa a Netflix, come Jessica Jones e Luke Cage.

Dal capo della Marvel Kevin Feige arriva la notizia che in molti stavano aspettando: uno dei supereroi più amati dell'Universo Marvel, Daredevil, tornerà nel MCU e avrà di nuovo il volto di Charlie Cox, l'attore che lo ha interpretato nell'omonima serie Netflix cancellata dopo 3 stagioni. Non sappiamo quando, non sappiamo come. Eppure succederà, ha assicurato Feige durante un'intervista con CinemaBlend.

Il ritorno di Daredevil interpretato da Charlie Cox: Sarà in Spider-Man: No Way Home?

Il boss della Marvel si è limitato a dire che il personaggio di Matt Murdock aka Daredevil, ancora una volta con il volto di Charlie Cox, tornerà nei progetti futuri dello studio. "Dove lo vedremo, come lo vedremo, quando lo vedremo resta da vedere", ha detto cripticamente Feige. I fan, però, sospettano che lo ritroveremo molto presto, già nel film di prossima uscita Spider-Man: No Way Home; nel primo trailer del film, uscito mesi fa (lo vedete qui in basso), un uomo misterioso e non ben precisato che interrogava Peter Parker (Tom Holland) è sembrato a molti Matt Murdock. Cox però ha negato il suo coinvolgimento nel film dicendo a ComicBook.com: "Posso assicurarti che quelli non sono i miei avambracci". Ma il dubbio rimane.

Aperta la strada al ritorno dei The Defenders?

Naturalmente la notizia del ritorno di Daredevil e del suo interprete apre la strada al ritorno anche degli altri supereroi che hanno avuto una serie dedicata a Netflix e che, in qualche modo, sono stati messi da parte dopo la chiusura dello studio Marvel Television e la nascita dei Marvel Studios confluiti poi nella grande famiglia di Disney+. Parliamo, quindi, di Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter), Iron Fist (Finn Jones) e The Punisher (Jon Bernthal) che insieme al Matt Murdock di Cox sono stati protagonisti della miniserie crossover The Defenders in cui sono confluite tutte le storie dei loro personaggi. Parlando con Screenrant, Feige non ha escluso la possibilità di riportare questi personaggi all'interno del MCU ma è rimasto molto vago. "La buona notizia è che tutto sarà rivelato quando le persone finalmente guarderanno", ha detto.

I legami tra Daredevil e Hawkeye

Uno dei primi segnali che ci fa capire l'intenzione di includere determinati personaggi nei nuovi progetti Marvel è l'introduzione dei personaggio di Maya Lopez Echo (Alaqua Cox) nella nuova serie Hawkeye disponibile su Disney+. Nei fumetti Echo ha forti legami con uno dei principali antagonisti di Daredevil cioè Wilson Fisk, aka Kingpin; sappiamo che Disney+ ha già annunciato una nuova serie spin-off dedicata proprio ad Echo quindi questo potrebbe essere uno dei progetti in cui vedremo, in futuro, Daredevil. Di certo Charlie Cox sarà ben felice di tornare a vestire i panni dell'avvocato di Hell's Kitchen. Nel 2018, infatti, l'attore si era detto molto rattristato per la cancellazione della serie a Netflix e aveva detto di essere particolarmente legato al suo personaggio. E anche noi, a questo punto, speriamo di rivederlo prestissimo.