CBS rinnova NCIS: Los Angeles e ordina il nuovo spin-off NCIS: Hawaii

NCIS: Los Angeles proseguirà con la tredicesima stagione.

La famiglia di NCIS perde una serie e ne acquista un'altra. Dopo l'annuncio che NCIS: New Orleans si concluderà a maggio con la settima stagione e dopo il rinnovo di NCIS per una diciannovesima stagione, la rete americana CBS ha confermato che anche NCIS: Los Angeles tornerà in autunno con un ulteriore ciclo di episodi, il tredicesimo. E sarà allora che il venerando franchise darà il benvenuto a un nuovo spin-off, NCIS: Hawaii, il primo ad avere una donna nel ruolo di protagonista.

I primi dettagli di NCIS: Hawaii

Mentre c'è poco da dire sul rinnovo di NCIS: Los Angeles, giacché stiamo parlando di una delle quattro serie drammatiche più viste della rete (la precedono solo The Equalizer, FBI ed NCIS), di NCIS: Hawaii sappiamo che a guidare la nuova squadra, la divisione di Pearl Harbor, sarà un personaggio il cui nome dovrebbe essere Jane Tennant. Lei e i suoi uomini "dovranno bilanciare i propri doversi verso il Paese e le rispettive famiglie mentre indagheranno su crimini ad alto rischio che coinvolgono il personale militare, la sicurezza nazionale e i misteri della stessa isola".

Nessuna attrice o attore si è ancora unito al cast di NCIS: Hawaii. La sceneggiatura del primo episodio porta le firme di Matt Bosack (SEAL Team), Jan Nash (NCIS: New Orleans) e Chris Silber, ciascuno dei quali contribuirà anche come produttore esecutivo. La regia è stata affidata invece a Larry Teng (Supergirl, SEAL Team).