CBS rinnova FBI, FBI Most Wanted e ordina lo spin-off FBI International

News Serie TV

I procedurali di successo di Dick Wolf torneranno con la stagione 4 e 3, rispettivamente.

La famiglia di FBI, il franchise di successo creato dal prolifico Dick Wolf (lo stesso di Law & Order e Chicago), si allarga: in occasione dei rinnovi di FBI ed FBI: Most Wanted per una nuova stagione, rispettivamente la quarta e la terza, CBS ha ufficializzato l'ordine di un secondo spin-off, FBI: International, del cui sviluppo si era avuto notizia appena un mese fa.

"Quello di FBI è il brand in più rapida crescita in televisione e il nostro partner Dick Wolf ha trovato un altro modo creativo per espandere il suo universo", ha dichiarato il presidente di CBS Kelly Kahl in un comunicato. "FBI: International è una serie intrigante e ben definita che completa perfettamente i suoi avvincenti compagni, FBI ed FBI: Most Wanted, creando un'invidiabile tripletta per la prossima stagione che si adatterà perfettamente alla nostra offerta".

I primi dettagli di FBI: International e il successo del franchise

I personaggi di FBI: International saranno presentati la prossima stagione in un crossover con le altre serie del franchise. Lo spin-off, creato dal produttore esecutivo di Chicago Fire Derek Haas, segue un gruppo di agenti d'élite della divisione International dell'FBI mentre viaggia per il mondo con la missione di proteggere gli americani ovunque si trovino.

Con quasi 8 milioni di spettatori ogni settimana e un rating nel target demografico 18-49 dello 0.9, FBI è il drama più seguito di CBS dopo The Equalizer, in crescita di un punto e mezzo rispetto alla scorsa stagione e quest'anno davanti anche a NCIS. FBI: Most Wanted, invece, sta appassionando una media di 5,75 milioni, con un rating dello 0.6, nelle ultime due in crescita del 12 e di un ulteriore 9 percento.