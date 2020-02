CBS chiude Hawaii Five-0 dopo 10 stagioni, finale ad aprile

News Serie TV

I ringraziamenti della star Alex O'Loughlin, del co-ideatore Peter M. Lenkov e della rete.

CBS fa calare il sipario su un altro suo storico procedurale. Solo pochi giorni dopo la conclusione di Criminal Minds, la rete americana ha annunciato a sorpresa che la decima stagione di Hawaii Five-0 attualmente in onda è l'ultima. Il crime drama con Alex O'Loughlin e Scott Caan si concluderà il 3 aprile, con un finale di due ore.

Poco chiare le motivazioni dietro la chiusura di Hawaii Five-0

Con oltre 7 milioni di spettatori ogni settimana e lo 0.7 di rating nel target demografico 18-49, Hawaii Five-0 è la quarta serie drammatica più seguita di CBS (segue NCIS, FBI e Blue Bloods). Dunque, perché fermarla? Il comunicato del co-ideatore Peter M. Lenkov non dice nulla al riguardo: "Hawaii Five-0 è stata una benedizione per me e per tutte le persone che hanno lavorato a questa incredibile serie. Ho imparato davvero il significato di 'ohana' quando il pubblico ci ha abbracciato e la gente delle Hawaii ci ha accolto con il privilegio di girare sulle loro coste. Sarò sempre in debito con il genio creativo di Leonard Freeman [l'ideatore dell'originale Hawaii Five-O, NdR], il quale ci ha dato una storia così bella con cui cominciare. La mia eterna gratitudine va al nostro cast, guidato dall'eroico Alex O'Loughlin, agli sceneggiatori, al team di produzione, alla nostra ohana CBS e, soprattutto, a voi, i fan, che ci avete permesso di andare al lavoro con orgoglio e reso la nostra serie un successo. Mahalo".

Viste le medie d'ascolto tutto sommato buone, è più probabile che a fermare la produzione sia stato il desiderio degli attori - in particolari dei volti storici della serie - di intraprendere nuove avventure professionali. O'Loughlin ha dichiarato: "Questa serie ha riempito praticamente ogni singolo momento della mia vita negli ultimi dieci anni. Ovunque vada su questo pianeta, in tutte le lingue, per chiunque sono McGarrett. Ciò che abbiamo fatto, ciò che abbiamo realizzato, è straordinario. Davvero, non riesco ad esprimere a parole il livello di gratitudine. Sono solo felice di aver fatto parte di questo, parte della storia, e mi mancherà. E per i fan, non so come ringraziarvi, ragazzi. Grazie per averci seguito come avete fatto. Mi mancherete. Aloha".

Il ringraziamento di CBS agli autori e ai fan

"Non è mai facile dire addio a un franchise di successo che ha portato avanti l'eredità della serie originale con una tale capacità, pur creando un proprio stile", ha dichiarato il presidente di CBS Entertainment Kelly Kahl in un comunicato. "Dal primo episodio, Hawaii Five-0 è stata un enorme successo per noi. Grazie ai produttori, agli sceneggiatori, al cast e alla troupe di incredibile talento per aver avuto per un decennio un ruolo chiave nella nostra programmazione e aver contribuito a imporci nella serata del venerdì. Non potremmo essere più orgogliosi della sua qualità e longevità e siamo grati per la devozione appassionata dei fan che l'ha ispirata".