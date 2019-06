Carnival Row: Il nuovo teaser trailer della serie fantasy con Orlando Bloom e Cara Delevingne

Attesa su Amazon Prime Video per il 30 agosto (in Italia con la versione originale sottotitolata, la versione doppiata sarà disponibile invece dal 22 novembre), Carnival Row, serie fantasy con Orlando Bloom e Cara Delevingne, si mostra nel nuovo teaser trailer appena diffuso dal servizio di video in streaming.

La serie è ambientata in un mondo fantasy vittoriano abitato anche da creature mitologiche costrette a fuggire dai loro regni di origine, in seguito all'invasione subita dagli uomini. Per loro, alle quali è proibito vivere, amare e volare in libertà, è impossibile convivere con tali esseri. Ma anche nell'oscurità la speranza sopravvive: un detective umano, Rycroft Philostrate (Bloom), e una fata, Vignette Stonemoss (Delevingne), intrecciano una relazione pericolosa in una società sempre meno tollerante. Vignette, inoltre, cova un segreto che potrebbe mettere in pericolo il mondo di Philostrate proprio mentre lui lavora al caso più importante della sua carriera: una serie di orribili omicidi che sta mettono a repentaglio la pace a Row.

Al fianco di Bloom e Delevingne recitano Simon McBurney (I Borgia) nei panni di Runyan Millworthy, un eccentrico artista a capo di un gruppo di creature chiamate Kobolds di ritorno nella città in cui è iniziata la sua brillante carriera, ora non più all'apice; David Gyasi (Interstellar) di Agreus, un fauno misteriosamente ricco che si muove nell'alta società nonostante le gerarchie sociali; Tamzin Merchant (Salem) di Imogen Spurnrose, una giovane donna che vede in Agreus l'opportunità per salvare la sua famiglia aristocratica dal declino; e Andrew Gower (Outlander) di Ezra Spurnrose, il figlio nevrotico di un ricco orologiero che ha sperperato l'eredità del suo defunto padre investendo in un'impresa di trasporto di migranti fuggiti dalle terre di origine.

A questi si aggiungono Karla Crome (Under the Dome) con il ruolo di Tourmaline, un'acuta fata-poetessa scappata dalla sua terra natia a causa della guerra; Arty Froushan (Knightfall) di Jonah Breakspear, un playboy compulsivo che passa il suo tempo nei bordelli di Carnival Row minacciando l'eredità e il buon nome in politica di suo padre; Caroline Ford (C'era una volta) di Sophie Longerbane, un'intelligentissima e misteriosa nobildonna cresciuta segregata dal suo tirannico padre; Indira Varma (Il Trono di Spade) di Piety Breakspear, la scaltra e regale matriarca della potente famiglia che regna sulla città di Burgue; e Jared Harris (Chernobyl) di Absalom Breakspear, l'arrogante e riservato cancelliere di Burgue, perseguitato da nemici politici.