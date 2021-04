Cambio di direzione: Il trailer ufficiale italiano della serie di Disney+ con John Stamos

News Serie TV

Il dramedy, scritto da David E. Kelley, debutterà sulla piattaforma di video in streaming venerdì 16 aprile.

Ci vuole talento, fortuna e un... Cambio di direzione - per citare il titolo della nuova serie in arrivo su Disney+ il prossimo 16 aprile - per primeggiare nel competitivo mondo della pallacanestro femminile. Lo sa bene il coach Korn, interpretato da un John Stamos più in forma che mai. In attesa dell'uscita, il servizio di video in streaming ha diffuso il trailer ufficiale italiano della serie, un dramedy che, in pieno stile Disney, parla di riscatto, amicizia, competizione e crescita.

Cambio di direzione: La trama

Creata dal prolifico sceneggiatore David E. Kelley (lo stesso di Big Sky, The Undoing e Ally McBeal, solo per citare alcuni suoi lavori) insieme all'ex collaboratore di The Crazy Ones Dean Lorey e con Brad Garrett e Bill D'Elia coinvolti come produttori esecutivi, Cambio di direzione (in originale Big Shot), si concentra su Marvyn Korn (Stamos), un allenatore di basket che, dopo essere stato estromesso dalla NCAA come coach di una squadra universitaria, ha una seconda possibilità quando gli viene proposto di allenare in un liceo privato d’élite. Qui scopre che con le giocatrici adolescenti serve empatia ed emotività, concetti ben lontani dal suo modo di essere. Solo quando riesce a fare squadra con le sue giocatrici, coach Korn inizia a trasformarsi nella persona che ha sempre desiderato essere. Le ragazze imparano a prendersi maggiormente sul serio, trovando il loro equilibrio sia in campo che fuori.

Il cast

La serie, composta da 10 episodi, ha per protagonisti John Stamos, Jessalyn Gilsig (Glee), Yvette Nicole Brown (Community), Richard Robichaux (Speechless) insieme a un gruppo talentuoso di giovani attori che include Sophia Mitri Schloss, Nell Verlaque, Tiana Le, Monique Green, Tisha Custodio e Cricket Wampler.

Cambio di direzione, che asseconda la passione di Disney per le storie sportive, segue il debutto di un'altra serie che pone lo sport al centro del racconto, vale a dire Stoffa da campioni: Cambio di gioco, sequel televisivo del film di culto degli anni '90 Stoffa da campioni, che ha debuttato sul servizio lo scorso 26 marzo.