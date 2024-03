Call My Agent - Italia tornerà con una terza stagione: Fiorello tra le guest star?

News Serie TV

Abbiamo seguito la conferenza stampa di presentazione della seconda stagione della comedy remake della francese Dix pour cent, per Sky "un successo indiscutibile" tanto che è stata già rinnovata per una terza stagione: ecco tutte le dichiarazioni dei protagonisti e degli addetti ai lavori.

La conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di Call My Agent - Italia non poteva che essere introdotta da un omaggio a Marzia Ubaldi, una delle protagoniste della serie - interprete della storica agente della CMA Elvira Bo - che è scomparsa lo scorso ottobre, poco dopo la fine delle riprese di questi 6 nuovi episodi. In sala è stato mostrato un video girato sul set dove Marzia viene omaggiata con dei fiori e applaudita dai suoi colleghi e dal regista Luca Ribuoli. La sua mancanza era forte specialmente oggi, soprattutto nello stesso cinema dove poco più di un anno fa proprio lei aveva animato l'anteprima della prima stagione con il suo indimenticabile umorismo. Ma lo show come la vita, si sa, deve andare avanti e arrivano subito le belle notizie. Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios per l’Italia, ha annunciato che il remake italiano della serie di culto francese Dix pour cent tornerà con una terza stagione a cui si sta già lavorando. Intanto, però, gli occhi sono tutti puntati sulla seconda che debutterà il prossimo 22 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con due nuovi episodi a settimana (su Sky Serie tutti i venerdì in prima serata e anche on demand). Cosa ci aspetta in questo nuovo folle capitolo? Ne hanno parlato i protagonisti e gli addetti ai lavori.

Call My Agent - Italia: Un "successo indiscutibile"

Se l'anno scorso c'era ancora un po' di timore nel presentare una serie che subiva un po' l'ingombrante paragone con la versione originale, per questa seconda stagione il clima è più disteso. "La prima sfida era quella con l'originale, vista la qualità. La seconda era continuare. Ma per Sky si è dimostrata un successo indiscutibile, di pubblico e di critica. Grazie al lavoro di squadra abbiamo trovato una nostra identità e adesso il meccanismo della serie va avanti", ha esordito Nils Hartmann. Carlo Degli Esposti, fondatore di Palomar, ha definito la serie "un titolo divertente ma anche terapeutico". "Siamo riusciti a creare un mondo italiano che ti fa dimenticare il format di origine. Ci divertiamo moltissimo a farla e questo è l'ingrediente che fa divertire anche gli spettatori ed è anche un insegnamento per come si dovrebbe evolvere in futuro il settore", ha spiegato il produttore.

Gli ospiti e le sfide della seconda stagione

Nei nuovi episodi Call My Agent - Italia continua a raccontare il dietro del quinte del cinema e dello spettacolo italiani attraverso gli occhi degli agenti delle star. Al centro ancora le vicissitudini della CMA, la Claudio Maiorana Agency, immaginaria agenzia di spettacolo che segue le carriere dei più grandi protagonisti dello showbiz ed è sempre pronta a nuove sfide. Anche in questa stagione alcune star del nostro mondo dello spettacolo si sono messe in gioco interpretando se stesse: troviamo così Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi alle prese con un film che ha una sceneggiatura molto particolare, Gabriele Muccino che scatena il caos in ufficio e deve gestire un arrabbiatissimo Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria - insieme a Francesca Barra - disposto a tutto pur di interpretare Giordano Bruno in un film internazionale, Serena Rossi e Davide Devenuto alle prese con una difficile intervista di coppia, Elodie scelta per il nuovo film di Dario Argento, Sabrina Impacciatore nuova madrina del Festival di Venezia. Torna, poi, Emanuela Fanelli nei panni della terribile Luana Pericoli che prende praticamente in ostaggio Corrado Guzzanti, incastrato nel suo film.

Proprio il sesto episodio, con Impacciatore star d'eccezione, è stato girato realmente a Venezia nei giorni del Festival. "La sfida produttiva è stata gigante. La seconda stagione è stata più dura della prima. La scrittura è andata più a fondo e hanno cercato di trovare un'indipendenza maggiore. Per me girare a Venezia è stato molto emozionante", ha spiegato il regista Luca Ribuoli. Ma da questa seconda stagione aspettiamoci anche la riflessione, oltre che il divertimento. "Abbiamo provato a raccontare anche le sfumature più cupe del dietro le quinte. Siccome la prima stagione era andata molto bene, la sfida era cercare di portare anche qualcosa di adulto all'interno di questo 'fumettone'. Volevamo che il pubblico, al di là della guest star d'episodio, si affezionasse ai personaggi", ha detto Lisa Nur Sultan, autrice del soggetto e sceneggiatrice insieme a Federico Baccomo e Dario D'Amato.

Profondità e umanità sono le chiavi con cui, secondo Michele Di Mauro e Sara Drago, bisogna leggere la seconda stagione. "Lea si ritrova per la prima volta nella sua vita a chiedersi quando spazio dedicare all'amore e quanto al lavoro e viene sopraffatta da questa domanda", ha detto Lazzaro a proposito del suo personaggio, l'agente più determinata di tutte. "Quando ci siamo trovati dopo la prima stagione c'era la sorpresa per la bella accoglienza ma anche un senso di responsabilità verso la seconda. L'attenzione è stata sul non crogiolarsi su quello. Poi le prime guest che sono arrivate hanno spaccato tutto e portato una follia bellissima", ha aggiunto Maurizio Lastrico sottolineando come, tra l'altro, alcune trovate delle star vengano spesso poi accolte. "Valeria Bruni Tedeschi in un momento di follia ha telefonato alla madre mentre era sul set, e questo non era in sceneggiatura. Quindi c'è un grande rigore ma anche grande accoglienza", la rivelato.

Verso la terza stagione: Fiorello guest star?

Dalla platea qualcuno ha fatto notare che nei mesi scorsi si è parlato molto di Fiorello come potenziale guest star di uno degli episodi di Call My Agent - Italia. Accadrà nella terza stagione? "In caso l'agente sarò io", ha precisato Sara Drago raccontando di aver scritto personalmente al poliedrico showman. "Sia lui che la moglie sono fan di Call My Agent. Glielo avevamo proposto ma lui ha detto che non se la sentiva. Però chi lo sa", ha aggiunto Lisa Nur Sultan. La sceneggiatrice, però, ha annunciato che non tornerà come autrice della terza stagione. "Non perché non amo la serie, ma non ho la vocazione al martirio. Sarà bellissimo scoprirla dal divano. Anche la creatrice francese ha lasciato dopo tre anni. È un processo di scrittura molto complesso", ha spiegato. Sarà compito dei prossimi sceneggiatori, quindi, anche gestire l'uscita di scena, inevitabile, di Marzia Ubaldi. "Stiamo decidendo. Sarà una delle curiosità della prossima stagione. Certo, avremmo avuto molta voglia di non dover affrontare questo argomento", ha concluso Carlo Degli Esposti.