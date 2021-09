Cabinet of Curiosities: Andrew Lincoln e Ben Barnes nell'antologia horror di Guillermo del Toro per Netflix

News Serie TV

Al cast si sono uniti anche F. Murray Abraham, Essie Davis, Crispin Glover e Sebastian Roché.

In attesa di vederlo nuovamente nei panni di Rick Grimes al cinema, l'ex star di The Walking Dead Andrew Lincoln firma con Netflix per un ruolo in Cabinet of Curiosities, attesissima serie antologica prodotta dal viciniore di due Oscar Guillermo del Toro (La forma dell'acqua). Il drama horror, conosciuto precedentemente con il titolo Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight, coinvolgerà anche la star di Tenebre e ossa Ben Barnes, oltre a F. Murray Abraham (Homeland), Elpidia Carrillo (Mayans M.C.), Essie Davis (Miss Fisher), Hannah Galway (Sex/Life), Crispin Glover (American Gods), Demetrius Grosse (Banshee), David Hewlett (La forma dell'acqua), Tim Blake Nelson (Watchmen), Luke Roberts (Ransom), Sebastian Roché (The Originals), Glynn Turman (Le regole del delitto perfetto) e Peter Weller (Sons of Anarchy).

I dettagli di Cabinet of Curiosities

Scritta e diretta da Panos Cosmatos (Mandy), Jennifer Kent (Babadook) e Vincenzo Natali (Hannibal), con del Toro anche autore di due storie, Cabinet of Curiosities è descritta come una raccolta di otto sinistre narrazioni senza precedenti e che ridefiniscono il genere destinate a sfidare le nozioni tradizionali di horror. Storie che vanno dal macabro al magico, dal gotico al grottesco o al classico creepy.

Il resto del team include Haley Z. Boston, Regina Corrado, David S. Goyer, Lee Patterson, Aaron Stewart-Ahn e Mika Watkins nel ruolo di sceneggiatori e Lily Amirpour, Catherine Hardwicke, Guillermo Navarro, David Prior e Keith Thomas in quello di registi. J. Miles Dale, premio Oscar con del Toro per La forma dell'acqua, affianca quest'ultimo come co-showrunner e produttore esecutivo.