C'era una volta: Kip Pardue sarà il fidanzato di...

Il ritorno in tv di C'era una volta con i restanti episodi della settima stagione ha in serbo una storia d'amore per la Perfida Strega dell'Ovest. Secondo Entertainment Weekly, il drama fantasy di ABC ha ingaggiato l'attore di Runaways Kip Pardue per il ruolo del fidanzato di Kelly, l'alter-ego maledetto di Zelena.

Nel finale di metà stagione avevamo visto Regina ed Henry rintracciare Zelena (Rebecca Mader) a San Francisco, dove viveva come una personal trainer di nome Kelly. Sebbene Regina l'avesse implorata di tornare a Hyperion Heights, alla prima lei era sembrata titubante perché fidanzata. Chad, la dolce metà di Kelly, è descritto come un ragazzo intelligente, romantico e non estraneo ai grandi gesti, nonché capace di mantenere la calma ed essere paziente e compassionevole anche nei momenti più difficili.

C'era una volta tornerà in onda negli Stati Uniti il 2 marzo e in Italia proseguirà in streaming su Netflix nei giorni immediatamente successivi. Pardue apparirà nel 150° episodio, diretto dalla star Lana Parrilla e previsto per aprile.