Buon compleanno Shannen Doherty: La Brenda di Beverly Hills 90210 compie 50 anni!

Una delle attrici simbolo degli anni '90 spegne cinquanta candeline: dalla frangetta cult alla sua lotta contro il tumore al seno, ecco perché continua a essere d'ispirazione per milioni di donne.

Team Brenda o Team Kelly? Era il dilemma che attanagliava molte ragazze cresciute negli anni '90 a pane e Beverly Hills 90210. A trent'anni dal debutto della serie cult, però, almeno oggi non possiamo che schierarci dalla parte di Brenda, quella ragazza ribelle dai capelli corvini con la frangetta che ancora oggi continua a fare tendenza. Perché? Perché la sua interprete Shannen Doherty compie oggi, 12 aprile, 50 anni e noi siamo autorizzati ufficialmente a sentirci vecchi.

Da Beverly Hills a Streghe: Shannen Doherty icona di stile e di attitudine

Il successo di Shannen Doherty è arrivato grazie a quella serie rivoluzionaria che è stata Beverly Hills 90210, il primo teen drama moderno perché la prima serie televisiva scritta specificatamente per gli adolescenti. La Brenda Walsh interpretata da Doherty era la ragazza di provincia, artista e un bel po' ribelle, che si innamorava dell'irraggiungibile Dylan (l'indimenticato Luke Perry a cui è rimasta molto legata tanto da apparire anche nell'episodio tributo che Riverdale ha dedicato all'attore scomparso) contendendosi le sue attenzioni con la rivale Kelly (Jennie Garth). Chi non si è innamorata di lei, del suo stile e soprattutto del suo taglio di capelli? Quando ha deciso di lasciare la serie, alla quarta stagione (per presunti atteggiamenti da diva sul set) ha deluso moltissimi fan. Eppure la sua Brenda è rimasta ancora oggi uno dei personaggi più iconici del teen drama, tanto da tornare, successivamente, come ospite nel sequel 90210 e poi nel recente revival in stile mockumentary. Doherty ha iniziato a scrollarsi di dosso il ruolo di Brenda soltanto grazie a un'altra serie che le ha assicurato una nuova enorme popolarità, Streghe. Nella serie fantasy di The WB, in cui ha interpretato la strega Prue Halliwell, l'attrice è tornata nei panni di un personaggio forte, indipendente e con uno spirito da leader, d'ispirazione per molte donne.

La lotta contro il cancro e la tenacia di Shannen Doherty

Per anni Doherty è stata al centro del gossip (tra gli episodi celebri: il carcere per guida in stato di ebbrezza, lo scandalo degli assegni scoperti a suo nome, gli scatti provocanti su Playboy) fino al 2015, quando ha annunciato di avere un cancro al seno, in remissione nel 2017 e sfortunatamente tornato a inizio 2020. Da sei anni a questa parte l'attrice, sui social, rende partecipi i suoi fan della sua battaglia contro il tumore condividendo progressi e ricadute, frasi ispirazionali e vita quotidiana che condivide con la sua famiglia e con le sue amiche (una delle quali è Sarah Michelle Gellar). Oggi è un vero e proprio modello per tutte le donne che lottano contro questa malattia. "Combattiamo tutti per qualcosa, nella vita. Io lotto per stare con le persone che amo, sapendo che ogni giorno, ogni ora, ogni secondo, è una benedizione", si legge in uno dei suoi post da migliaia di like che accompagnano una foto scattata nel 2018 proprio in Italia, con la Fontana di Trevi sullo sfondo.

