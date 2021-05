Bull, accuse di "set tossico": Freddy Rodriguez e lo showrunner lasciano la serie

News Serie TV

Glenn Gordon Caron non sarà più al timone del procedurale, dopo un'indagine interna di CBS che ha accertato "un ambiente lavorativo irrispettoso".

Tempesta dietro le quinte di Bull, la serie procedurale di CBS con Michael Weatherly nei panni di un dinamico consulente di processo e già rinnovata per una sesta stagione. Lo showrunner Glenn Gordon Caron e l'attore Freddy Rodriguez, interprete dell'avvocato Benjamin “Benny” Colon, lasciano la serie in seguito a un'indagine interna condotta da CBS Studios che - riporta The Hollywood Reporter - avrebbe accertato un ambiente tossico sul set.

Bull 6: Fuori Freddy Rodriguez e lo showrunner Glenn Gordon Caron

CBS ha confermato che sia Caron che Rodriguez non lavoreranno più allo show, ma non ha rilasciato altri commenti. La decisione, comunque, arriva dopo un'approfondita indagine interna portata avanti da CBS Studios dopo che alcuni sceneggiatori hanno lasciato la serie alla fine della quinta stagione accusando Caron di "promuovere un ambiente di lavoro irrispettoso". Pare che Caron fosse rude e insensibile e rimproverasse spesso il suo staff. Il suo contratto con CBS Studios è stato annullato mentre nessuna spiegazione è stata data sull'allontanamento di Rodriguez. Ad assumere le redini della serie, a partire dalla prossima stagione, ci saranno gli sceneggiatori Kathryn Price e Nichole Millard che saranno co-showrunner.

La storia degli scandali di Bull

In passato Bull ha già attraversato uno scandalo: l'ex co-protagonista Eliza Dushku, che era pronta ad assumere un ruolo regolare nella serie dopo la prima stagione, ha sostenuto di essere stata licenziata dopo essersi lamentata dei commenti sessualmente allusivi fatti dalla co-star Michael Weatherly sul set. Dushku alla fine ha ottenuto un risarcimento di ben 9,5 milioni di dollari. Successivamente anche la società di produzione Amblin Television, di Steven Spielberg, ha lasciato la serie proprio in seguito a queste accuse e il presidente di CBS Entertainment si è lasciato sfuggire che Caron e Weatherly, in seguito, hanno frequentato dei seminari sulla gestione della leadership. Nonostante ciò, la rete ha mantenuto Weatherly come protagonista e ha rinnovato continuamente la serie, mentre il capo dell'intrattenimento di CBS Kelly Kahl ha tenuto a precisare che "Bull è una serie popolare. Michael è amato dal nostro pubblico. Anche dopo che queste accuse sono state rese pubbliche, la gente ha continuato a guardare lo show".