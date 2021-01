Buffy Summers compie 40 anni e Sarah Michelle Gellar le fa gli auguri

News Serie TV

La cacciatrice più famosa della tv festeggia un compleanno importante: la sua interprete la onora con una promessa.

Anche gli eroi invecchiano. O forse dovremmo dire che diventano soltanto più iconici, visto che rimangono comunque immortali e immutabili nella memoria dei fan? È sicuramente il caso della formidabile cacciatrice di vampiri Buffy Summers che proprio ieri, 19 gennaio, ha compiuto 40 anni. In occasione del quarantesimo compleanno di Buffy (sì, proprio la protagonista di Buffy L'ammazzavampiri, non l'attrice), la sua storica interprete Sarah Michelle Gellar ha voluto onorare con un post su Instagram il personaggio che le ha portato molta fortuna.

Buon compleanno Buffy: Il messaggio di Sarah Michelle Gellar

"Ho appena realizzato che oggi è il quarantesimo compleanno di Buffy Summers. Non riesco a crederci", ha esordito Sarah Michelle Gellar. L'attrice ha poi usato una citazione dalla serie per ricordare il coraggio della sua eroina, farle gli auguri e mandare un messaggio positivo per i suoi follower: "Lei pensava che la cosa più difficile da fare al mondo fosse viverci. Quindi in suo onore siamo tutti più coraggiosi! Viviamo". Poi, il riferimento alla pandemia e un messaggio di speranza: "Questo forse non è il modo in cui eravamo soliti vivere le nostre vite, ma cerchiamo di trovare la bellezza. Così possiamo tutti vivere a lungo e in salute".

Il successo di Buffy L'ammazzavampiri

In onda dal 1997 al 2003, Buffy ha raccontato la storia di una liceale di Sunnydale schierata contro le forze del male. La serie generò l'altrettanto longevo spin-off Angel, e fece guadagnare alla Gellar la sua prima e unica nomination al Golden Globe. Non è certo la prima volta che Sarah Michelle Gellar ricorda il suo amato personaggio di Buffy Summers a cui è rimasta particolarmente legata. Nei mesi scorsi, in diverse occasioni, ha ironizzato sulla quarantena e sul virus facendo riferimento ai poteri della cacciatrice, come quando ha indossato un iconico abito di Buffy (per restare a casa) o quando, durante una corsetta solitaria, si è imbattuta in un paletto appuntito, l'arma preferita dagli ammazzavampiri. È in bilico dal 2018, intanto, un ipotetico revival della serie con la showrunner di Midnight, Texas Monica Owusu-Breen al timone e il creatore della serie originale Joss Whedon come produttore esecutivo. Non si sa se il progetto, al momento arenato, andrà avanti ma intanto, chi volesse, può rivedere tutti gli episodi di Buffy L'ammazzavampiri in streaming su Prime Video .