Buffy L'Ammazzavampiri: Sarah Michelle Gellar tornerebbe in un revival? Ecco cosa ne pensa

L'interprete dell'iconica cacciatrice di vampiri ha detto di essere "troppo avanti negli anni" per rientrare nei panni del suo personaggio.

È dal 2018 che si parla di un ipotetico revival di Buffy L'Ammazzavampiri, la serie cult che ha raccontato la storia di una liceale di Sunnydale schierata contro le forze del male. Tra il dire e il fare, tuttavia, il progetto - che avrebbe dovuto avere al timone Monica Owusu-Breen e lo stesso showrunner della serie originale Joss Whedon - si è arenato. L'ennesimo ostacolo verso la realizzazione di un reboot, ora, arriva niente di meno che dalla protagonista indiscussa della serie originale, Sarah Michelle Gellar. L'attrice, nonostante abbia dimostrato da sempre di essere legatissima al suo personaggio, ha detto che non sarebbe disponibile a prendere parte al potenziale revival. Il motivo? Si sente troppo "vecchia" per tornare nei panni della formidabile cacciatrice di vampiri.

Buffy: Ecco perché Sarah Michelle Gellar non tornerebbe nei panni della cacciatrice

Ospite del podcast di Mario Lopez, Gellar ha detto chiaramente di sentirsi troppo avanti negli anni per tornare a interpretare il personaggio che l'ha resa famosa. "Buffy funzionava perché i mostri che rappresentava erano una metafora degli orrori dell'adolescenza. Non penso dovrei essere io a interpretare la protagonista", ha detto aggiungendo di essere "troppo stanca e irritabile per rimettersi a fare quel lavoro". L'attrice non ha escluso un revival dicendo, anzi, di essere felice che i fan vogliano vederlo ma, in sostanza, ha fatto intendere che vorrebbe che un'attrice più giovane prendesse il suo posto.

Joss Whedon è un ostacolo al revival di Buffy?

Naturalmente, dopo le accuse mosse dall'ex star di Buffy Charisma Carpenter al creatore della serie Joss Whedon accusato di prevaricazione e violenza psicologica sul set, viene da chiedersi se un grosso ostacolo verso la realizzazione di un revival di Buffy sia proprio il presunto "ambiente tossico" creato dallo showrunner. A questo Sarah Michelle Gellar ha preferito non rispondere. "Sono più concentrata sull'accudire la mia famiglia e sull'affrontare una pandemia attualmente, quindi non rilascerò altre dichiarazioni in questo momento. Ma sono vicina a tutti i sopravvissuti agli abusi e sono orgogliosa di chi è riuscito a parlarne", ha detto Gellar a Lopez ricalcando quanto già detto la settimana scorsa dopo le parole di Charisma Carpenter.

L'impressione, insomma, è che la strada verso un potenziale revival di Buffy L'ammazzavampiri sia ancora lunga. Fortunatamente ci si può consolare (ri)guardando tutti gli episodi disponibili in streaming su Prime Video.