Buffy: Il remake con una protagonista di colore non sta facendo progressi

News Serie TV

La potenziale serie era stata annunciata nel 2018, direttamente da Joss Whedon.

Il piccolo schermo non tornerà a Sunnydale molto presto. È fermo il progetto di un remake della serie di culto Buffy l'ammazzavampiri, questa volta con protagonista un'attrice di colore. Durante un'intervista con il podcast TV's Top 5 di The Hollywood Reporter, il produttore esecutivo Gail Berman ha rivelato che non ci sono novità e che i lavori al momento sono "in pausa".

Il remake di Buffy l'ammazzavampiri

Era l'estate del 2018 quando, al Comic-Con di San Diego, l'ideatore di Buffy l'ammazzavampiri Joss Whedon, nel frattempo travolto da uno scandalo (diversi attori con cui ha lavorato in passato lo hanno accusato di abusi e cattiva condotta), annunciò di essere al lavoro su una nuova versione della sua popolare serie soprannaturale insieme con la sceneggiatrice Monica Owusu-Breen, conosciuta in tv per il suo contributo a serie di successo quali Alias, Lost e Fringe. Il progetto era stato descritto come una rivisitazione "contemporanea" della mitologia originale, la cui protagonista è stata Sarah Michelle Gellar.

Chiaramente, la notizia aveva fatto sollevare più di qualche sopracciglio, portando Owusu-Breen a dover ammettere che i personaggi della serie originale "non possono essere sostituiti" e che la nuova serie "non proverà a" replicare "lo show meraviglioso e brillante" che è stato Buffy. Aveva aggiunto però che "oggi il mondo appare molto più spaventoso. Quindi, forse potrebbe essere il momento di incontrare una nuova cacciatrice".