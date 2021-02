Brooklyn Nine-Nine: La stagione 8 sarà l'ultima, sarà breve e non arriverà molto presto

News Serie TV

A causa della pandemia, la comedy poliziesca non tornerà in tv prima della prossima stagione televisiva.

Sirene spiegate dopo che NBC ha incasellato una serie di pessime notizie per i fan di Brooklyn Nine-Nine. La rete americana ha annunciato che la già ordinata ottava stagione della comedy poliziesca con Andy Samberg e Andre Braugher sarà l'ultima. Non è tutto, purtroppo. Questa si comporrà di soli 10 episodi (sarà dunque la stagione più breve della serie) e andrà in onda solo durante la prossima stagione televisiva, quindi non prima dell'autunno.

"Sono davvero grato a NBC e Universal Television per averci permesso di dare a questi personaggi e ai nostri fan il finale che meritano", ha commentato il co-ideatore Dan Goor. "Quando Mike Schur e io proponemmo per la prima volta l'episodio pilota a Andy, ci disse: 'Ci sto, ma penso che l'unico modo per raccontare questa storia sia farlo esattamente con 153 episodi', il che fu pazzesco perché era esattamente il numero che Mike e io avevamo immaginato. Mi sento incredibilmente fortunato ad aver lavorato con questo cast e questa troupe fantastici per otto stagioni. Non sono solo tra le persone più talentose del settore, sono tutte brave persone che sono diventate una famiglia. Ma, più di ogni altra cosa, mi sento fortunato ad avere i migliori fan del mondo. Fan che ci hanno letteralmente salvato dalla cancellazione. Fan che ci riempiono di gioia. Concludere la serie è stata una decisione difficile, ma alla fine abbiamo ritenuto che fosse il modo migliore per onorare i personaggi, la storia e i nostri spettatori. So che qualcuno si sentirà deluso dal fatto che finisca così presto, ma onestamente, sono grato che sia durata così a lungo. Che è il titolo del mio sex tape".

Brooklyn Nine-Nine chiude dopo 8 stagioni: Le reazioni degli attori

Anche i membri del cast hanno voluto dire la loro in un momento così significativo. Melissa Fumero ha scritto su Twitter che interpretare la detective Amy Santiago "è stata una delle più grandi gioie e il più grande onore della mia vita. Sono davvero grata di poter fare un giro di vittoria con i nostri amati cast e troupe. Ai nostri fantastici fan, vi vogliamo bene. Nessuna lacrima per ora, abbiamo ancora un'intera stagione da girare!". Terry Crews, il tenente Terry Jeffords, ha scritto: "Sono triste che finirà, ma felice di avere avuto la possibilità di fare parte di qualcosa di così speciale". Rispondendo alle parole di Goor, Dirk Blocker (Michael Hitchcock) ha scritto invece: "Amo quest'uomo, amo questo gruppo e adoro il fatto di avere avuto modo di farne parte... Che gioia è stata quest'avventura. Migliori colleghi, miglior gruppo, migliori sceneggiatori, migliori membri della troupe, migliori fan".