Bridgerton 3: L'attrice di Black Sails Hannah New nel cast della terza stagione

Il prossimo ciclo di episodi della serie Netflix si concentrerà sulla storia d'amore tra Penelope e Colin.

La terza stagione di Bridgerton sta scaldando i motori e vuole stupirci con nuovi intriganti personaggi. L'ultima aggiunt al cast, svelata da Deadline, è Hannah New, attrice vista in passato nella serie di Starz Black Sails e anche al fianco di Angelina Jolie nel film Maleficent. Nella serie Netflix, stando alle prime informazioni, interpreterà una nobildonna che farà parlare di sé.

Bridgerton 3: La trama della terza stagione

I nuovi episodi della serie in costume targata Shondaland saranno dedicati alla storia d'amore tra Penelope (Nicola Coughlan) e Colin (Luke Newton). Dopo aver sentito i suoi commenti denigratori su di lei nella scorsa stagione, Pen ha deciso di rinunciare a Colin e intende trovare un marito che le dia abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown. Nel frattempo, Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e una sfacciata spavalderia. Ma è scoraggiato nel rendersi conto che Penelope, l’unica persona che lo ha sempre apprezzato così com’era, lo tratta con freddezza. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, in questa stagione Colin si offre di fare da mentore a Penelope per aiutarla a trovare il marito perfetto. Fino a quando non dovrà interrogarsi lui stesso sui suoi sentimenti.

La terza stagione di Bridgerton, ancora una volta ambientata a Londra e prodotta da Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen oltre che dalla nuova showrunner Jess Brownell, arriverà prossimamente (una data di uscita non è stata ancora fissata).

Il ruolo di Hannah New e le altre aggiunte al cast

Hannah New interpreterà Lady Tilley Arnold, una vedova a dir poco peperina. Rimasta vedova da giovane, gode dei privilegi e del potere che derivano dalla gestione di tutte le proprietà del suo ex marito, vivendo la vita alle sue condizioni con indipendenza finanziaria e libertà sessuale.

Dalle notizie precedenti sappiamo che Hannah Dodd si è unita al cast nel ruolo di Francesca Bridgerton al posto di Ruby Stokes che ha lasciato la serie. Altre new entry nel cast sono Daniel Francis (Stay Close), Sam Phillips (The Crown) e James Phoon (Wreck), interpreti rispettivamente del carismatico Marcus Anderson, di Lord Debling e di Harry Dankworth, un giovane che compensa la mancanza di spirito e intelligenza con la sua rinomata bellezza.