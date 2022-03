Bridgerton 2: Il movimentato trailer ufficiale italiano della seconda stagione

News Serie TV

La serie romantica targata Shondaland torna finalmente con i nuovi episodi e una nuova imperdibile storia d'amore il 25 marzo: ecco il trailer ufficiale italiano.

Lady Whistledown è pronta a svelare tutti i dettagli più piccanti di una nuova entusiasmante storia d'amore, quella tra l'affascinante Lord Anthony e la bella debuttante Kate Sharma, nella seconda stagione della serie targata Shondaland Bridgerton, in arrivo il prossimo 25 marzo su Netflix. Guardate qui sotto il trailer ufficiale italiano appena rilasciato dal servizio di video in streaming.





Bridgerton: La trama della seconda stagione

Dopo averci fatto sognare con l'emozionante storia d'amore tra Daphne (Phoebe Dynevor) e il Duca di Hastings (Regé-Jean Page), Bridgerton continua a seguire l'ordine dei romanzi di Julia Quinn, da cui è tratta, soffermandosi su una nuova ricerca di un ottimo partito nella Londra dell'età della Reggenza. La seconda stagione segue però Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), il maggiore dei fratelli e sorelle Bridgerton nonché visconte farfallone, che vuole mettere la testa a posto e trovare una moglie adeguata.

Guidato dal suo senso del dovere nel salvaguardare il nome della sua famiglia, Anthony vorrebbe una debuttante che incontri i suoi standard impossibili. La missione sembra destinata a fallire finché Kate Sharma (Simone Ashley, Sex Education) e la sua sorella più giovane Edwina (Charithra Chandran) non arrivano dall’India. Quando Anthony inizia a corteggiare Edwina, la testarda Kate scopre la vera natura delle sue intenzioni - il vero amore non è in cima alle sue priorità - e decide di fare qualunque cosa in suo potere per impedire la loro unione. Ma, tra un battibecco e l'altro, i due non fanno che avvicinarsi e le cose si complicano per entrambi. Dall’altra parte di Grosvenor Square, intanto, i Featherington devono dare il benvenuto al nuovo erede nella loro tenuta, mentre Penelope (Nicola Coughlan) continua a muoversi per l’alta società tenendo nascosto il suo segreto più profondo dalle persone che le stanno più vicino.

Il cast: vecchi e nuovi volti

Il corposo cast di Bridgerton tornerà compatto nella seconda stagione (fatta eccezione, come è noto, per Regé-Jean Page che continuiamo però a sperare di vedere in un cameo). Ci saranno quindi Adjoa Andoh (Lady Danbury), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Phoebe Dynevor (Daphne Basset), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Calam Lynch (Theo Sharpe), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Regina Charlotte), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), e Julie Andrews per la voce di Lady Whistledown nella versione originale in lingua inglese.

Oltre alle interpreti delle sorelle Sharma, tra le new entry vedremo anche Shelley Conn (nei panni di Mary Sharma, la loro madre) Rupert Young (Jack), Rupert Evans (nei panni di Edmund Bridgerton, patriarca della famiglia Bridgerton nonché marito di Lady Violet nei flashback) e Calam Lynch (Mrs. Wilson).