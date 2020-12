Brave New World: Da oggi su Starzplay la serie di fantascienza basata sul romanzo di Aldous Huxley

News Serie TV

Nel drama sci-fi recitano anche Alden Ehrenreich, Jessica Brown Findlay e Demi Moore: la trama, il cast, il trailer e tutto quello che c'è da sapere su Brave New World.

L'appuntamento con il "nuovo mondo" è qui. Debutta oggi 20 dicembre in Italia, in streaming su Starzplay, Brave New World, la serie basata sul romanzo rivoluzionario del 1932 di Aldous Huxley conosciuto, appunto, con il titolo Il nuovo mondo. Sulla piattaforma di video in streaming premium internazionale di Starz (disponibile su Rakuten TV, Apple TV, come canale di Amazon Prime Video e ora anche su Vodafone TV) oggi è disponibile il primo episodio. I restanti 8 episodi della prima e unica stagione del drama di fantascienza saranno invece fruibili settimanalmente. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla trama e sul cast prima di iniziare la visione.

Brave New World: La trama

Creata da David Wiener insieme all'affermato fumettista Grant Morrison e a Brian Taylor, Brave New World narra di una società utopica, chiamata New London, che ha raggiunto la pace e la stabilità attraverso il divieto della monogamia, della privacy, del denaro, della famiglia e della storia stessa. Tutto inizia quando Bernard Marx (Harry Lloyd, Il Trono di Spade) e Lenina Crowne (Jessica Brown-Findlay, Downton Abbey), cittadini di di New London che hanno sempre conosciuto un rigido ordine sociale, un perfetto farmaco chiamato Soma e una cultura di gratificazione immediata e di sessualità onnipresente, diventano curiosi di esplorare la vita oltre le restrizioni della loro società. I due New Worlders si imbarcano in una vacanza nelle Terre Selvagge, dove vengono coinvolti in una violenta e straziante ribellione. Lì vengono salvati da John il Selvaggio (Alden Ehrenreich, Solo: A Star Wars Story) un outsider che decide di sfidare il sistema e fuggire con loro a New London. L'arrivo di John nel Nuovo Mondo minaccia di interromperne l’utopica armonia, e lascia Bernard e Lenina ad affrontarne le conseguenze. I tre sono intrecciati in una relazione tesa che rivela loro i pericoli del loro stesso condizionamento.

Il resto del cast

Oltre ai già citati Ehrenreich, Brown-Findlay e Lloyd, nella serie recitano Nina Sosanya (His Dark Materials, Killing Eve), Joseph Morgan (The Originals), Kylie Bunbury (When They See Us), Sen Mitsuji (The Man in the High Castle), Hannah John-Kamen (The Strangers) e Demi Moore (Charlie's Angels: Full Throttle, Ghost) nel ruolo della madre del personaggio di Alden Ehrenreich.

