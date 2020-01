Bounty Law: Tarantino dirigerà tutti gli episodi della serie spin-off di C'era una volta a... Hollywood

News Serie TV

Il western si basa sul personaggio interpretato nel film da Leonardo DiCaprio.

Quentin Tarantino, fresco di nomination agli oscar per il suo C’era una volta a… Hollywood (il film ne ha ottenute dieci), cavalca l'onda del successo della sua ultima pellicola e annuncia in un'intervista a Deadline che dirigerà lui stesso i cinque episodi di Bounty Law, la Serie TV dedicata al personaggio di Jake Cahill, il cowboy interpretato da Rick Dalton/Leonardo DiCaprio nel film.

Bounty Law: Come è nata la Serie TV

Il regista aveva già annunciato lo scorso luglio, in occasione dell'uscita del suo ultimo lavoro nelle sale americane, che stava pensando a uno spin-off ispirato proprio alla Serie TV western che si vede nel film. Lavorando a C’era una volta a… Hollywood, Tarantino si è appassionato al personaggio di Rick Dalton e ha finito per scrivere ben 5 episodi di trenta minuti ciascuno. Dietro la macchina da presa ci sarà proprio lui, anche se pare che dovremo aspettare ancora almeno un anno e mezzo prima di vedere venire alla luce la Serie TV. Come già annunciato in precedenza dal regista, Bounty Law sarà girato su pellicola. Tarantino, tuttavia, ha detto di non avere in mente una rete né un servizio di video in streaming di riferimento.

La trama della serie spin-off di C'era una volta a... Hollywood

Come confermato dallo stesso Quentin Tarantino, Bounty Law non parlerà di Rick Dalton che interpreta Jake Cahill ma proprio di Jake Cahill. Per concepire la serie, il regista ha detto di aver preso ispirazione da storiche Serie TV degli anni '50 come Ricercato vivo o morto, The Rifleman e Tales of Wells Fargo. "Amo l'idea di raccontare una storia drammatica in solo mezz'ora. Mentre guardi quelle serie pensi 'Wow, c'è un sacco di trama che viene raccontata in soli 22 minuti'. Mi sono domandato come facessero e alla fine ci ho provato", ha spiegato Tarantino.



Bounty Law: Ci sarà Leonardo DiCaprio?

Per Tarantino questa non sarà la prima esperienza in una Serie TV; il regista ha diretto, in passato, due episodi di CSI e uno di E.R. - Medici in prima linea. Bounty Law potrebbe rappresentare l'occasione per rivedere finalmente Leonardo DiCaprio recitare in una Serie TV (l'attore era nel cast di Genitori in blue jeans nel lontano 1992). Al momento, però, non abbiamo notizie certe a riguardo. Sulla possibile partecipazione dell'attore allo spin-off Bounty Law, Tarantino aveva dichiarato: "Non credo che lui voglia farlo. Ma se volesse sarebbe il massimo".