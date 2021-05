Bosch 7: Il primo trailer annuncia la data della stagione finale

News Serie TV

Gli ultimi otto episodi del crime drama di successo in streaming su Prime Video a giugno.

Prime Video ha diffuso il primo trailer dell'attesissima stagione finale di Bosch, il crime drama di successo con Titus Welliver nei panni dell'omonimo personaggio creato dallo scrittore Michael Connelly. Per l'occasione, il servizio di video in streaming ne ha annunciato anche la data di debutto, il 25 giugno, per un capitolo conclusivo lungo otto episodi che, così è stato anticipato, metterà al centro della trama il celebre motto del detective "Tutti contano o non conta nessuno".

Bosch 7: La trama dell'ultima stagione

La settima stagione si basa sul romanzo di Connelly La strategia di Bosch e sul vero caso di incendio doloso che lo ha ispirato. Quando una bambina di 10 anni muore tra le fiamme, il detective Harry Bosch rischia tutto per portare l'assassino davanti alla giustizia, nonostante potenti forze siano contro di lui. Il caso imponente e politicamente delicato poterà Bosch a confrontarsi con l'estenuante dilemma morale su quanto in là sia disposto ad andare per ottenere giustizia. Accanto a Welliver ritroviamo Jamie Hector nei panni del detective Jerry Edgar, Amy Aquino del tenente Grace Billets, Madison Lintz di Maddie Bosch, la figlia del protagonista, e Lance Reddick del capo della polizia Irvin Irving.

Nella fine, un inizio

Presentata originariamente come l'atto conclusivo delle storie di Harry Bosch in tv, la settima stagione non sarà in realtà un addio al personaggio di Welliver e agli altri che lo circondano. A marzo, Amazon ha deliziato i fan annunciando a sorpresa l'ordine per la piattaforma streaming gratuita IMDb TV di uno spin-off sequel incentrato sugli stessi personaggi. Il crime drama senza titolo vedrà Bosch imbarcarsi nel prossimo capitolo della sua carriera, quando si ritroverà a lavorare con il nemico di una volta Honey 'Money' Chandler (Mimi Rogers). Una coppia improbabile con una storia intensa e complicata, Harry e Honey dovranno unire le forze per fare l'unica cosa su cui sono assolutamente d'accordo: giustizia.