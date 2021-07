Bob Hearts Abishola: Su Infinity+ la comedy di Chuck Lorre che fa bene al cuore

News Serie TV

Le prime due stagioni della serie che riunisce Billy Gardell al produttore di Mike & Molly sono disponibili sul servizio di video in streaming di Mediaset.

Affermare che Bob Hearts Abishola, la serie di CBS scritta dal re delle comedy Chuck Lorre e disponibile con le prime due stagioni in streaming su Infinity+, fa bene al cuore non è soltanto un modo di dire. Perché la storia ha inizio proprio quando il protagonista, interpretato da Billy Gardell, si trova ricoverato in ospedale in seguito a un attacco di cuore. Ed è lì che conosce quella che vede immediatamente come la donna della sua vita, l'infermiera Abishola (Folake Olowofoyeku). Partendo da questa semplice scintilla, Bob Hearts Abishola racconta una storia d'amore tenerissima e fuori dal comune. Ecco perché è una serie scacciapensieri che non potete perdere.

La trama di Bob Hearts Abishola, una storia d'amore non convenzionale

In Bob Hearts Abishola il titolare di un'azienda che produce calzini Bob Wheeler (Gardell) si ritrova ricoverato d'urgenza dopo attacco di cuore. In ospedale si innamora perdutamente della sua infermiera nigeriana, Abishola, che si è presa cura di lui durante la sua degenza. Bob, che ha una famiglia ingombrante alle spalle formata dalla madre, la sorella e il fratello che insieme a lui gestiscono l'azienda a conduzione familiare, inizia a corteggiare gentilmente Abishola. Quest'ultima è un'immigrata nigeriana che vive con la zia Olu e lo zio Tunde nel loro appartamento con il figlio Dele, lavora a tempo pieno come infermiera, prende l'autobus, ha il suo gruppo di amici ed è sempre stanca. All'inizio crede di non avere tempo per Bob e la sua preoccupazione principale è Dele, che vorrebbe studiasse e diventasse un dottore. Spinta dalla sua famiglia (che la vorrebbe "sistemata" con un uomo per bene e ricco), Abishola pian piano cede alle lusinghe di Bob dando inizio a una storia d'amore tutt'altro che convenzionale.

Chuck Lorre e il suo elogio al melting pot americano

Bob Hearts Abishola, però, non è semplicemente una storia romantica. Lo stesso Chuck Lorre - che ha creato la comedy insieme a Eddie Gorodetsky, Alan J. Higgins e Gina Yashere - ha dichiarato di aver pensato alla serie come a una celebrazione di quel melting pot, l'incontro tra culture diverse, che da sempre caratterizza gli Stati Uniti d'America. "La storia che voglio raccontare riguarda la grandezza degli immigrati di prima generazione. La concentrazione e la disciplina, il duro lavoro e l'onestà rigorosa che accompagnano chi viene qui per inseguire il sogno americano", aveva spiegato a E! News. Non a caso il cast di Bob Hearts Abishola è particolarmente ricco e diversificato se lo confrontiamo con quello di altre comedy di successo di Lorre come Due uomini e mezzo, The Big Bang Theory, Mom e Mike & Molly (dove l'autore, in veste di produttore, aveva già lavorato con Billy Gardell). In Bob Hearts Abishola Chuck Lorre fa un passo avanti dando spazio, anche nella stanza degli sceneggiatori, a chi una situazione simile a quella di Abishola l'ha vissuta da vicino: la co-creatrice e sceneggiatrice Gina Yashere i cui genitori sono emigrati in Inghilterra dalla Nigeria.

Bob Hearts Abishola: Quando la comicità è gentile

A differenza di altre sitcom in cui per strappare la risata al pubblico si ricorre a battute pesanti e tavolta volgari, in questa serie - che è stata già rinnovata da CBS per una terza stagione - a vincere è la semplicità. Alla fine è una commedia romantica su una coppia all'apparenza improbabile che impara ad amare in modi inaspettati. Gli stessi protagonisti non seguono schemi predefiniti (Bob non è un buffone o un nerd, ma è soltanto un bravo ragazzo con una cotta per una ragazza altrettanto gentile) e il ritmo scorre veloce regalandoci una serie fresca e leggera, perfetta da recuperare nei mesi estivi.