Blindspot: La stagione finale disponibile in streaming su Infinity+

News Serie TV

Si conclude il mystery thriller che ha appassionato milioni di spettatori. Riusciranno Jane e la squadra a riabilitare i propri nomi e salvarsi? Le risposte negli 11 episodi disponibili su Infinity+.

Quando esordì nel 2015, attirò subito l'attenzione. Del resto, come resistere al mistero del ritrovamento in pieno centro a New York di un borsone con all'interno una giovane e affascinante donna, nuda e sedata, che al risveglio non ricorda nulla di quello che le è accaduto, né il suo nome né il motivo per cui abbia il corpo completamente ricoperto di piccoli e grandi tatuaggi che sembrano comunicare qualcosa? Negli anni, la storia della misteriosa Jane Doe, che poi abbiamo scoperto essere Alice Kruger, detta Remi, si è rivelata un pezzo alla volta, facendosi se possibile ancora più complicata. Abbiamo visto il suo rapporto con l'agente speciale dell'FBI Kurt Weller evolversi di pari passo. E, come non così di frequente accade in tv, raggiungere la sua naturale conclusione. La quinta e ultima stagione di Blindspot, mystery thriller con Jaimie Alexander e Sullivan Stapleton nei due ruoli principali, è ora disponibile su Infinity+, la piattaforma di video in streaming di Mediaset.

Blindspot: Su Infinity+ l'ultima stagione della serie tv

In questi ultimi 11 episodi, Jane affronta le conseguenze della sconvolgente esplosione che due mesi prima ha visto un drone colpire il rifugio sicuro dove si trovavano gli altri membri della squadra. Chi si è salvato dall'attacco? Mentre i suoi tatuaggi continuano a dare risposte, purtroppo non solo a loro, Jane avverte: "Non c'è modo di tornare indietro - noi diamo la caccia a Madeline, lei dà la caccia a noi". Riusciranno i membri del team a dimostrare la loro innocenza dopo che Madeline è salita al potere?

Una cosa è certa: non tutti sopravviveranno. Una potentissima Madeline (la nominata all'Oscar Mary Elizabeth Mastrantonio) riesce infatti a mettere contro di loro non solo l'FBI, anche le forze dell'ordine americane e internazionali. Tutta la loro potenza ed energia. Come se non bastasse, al contrario, Weller e la squadra non hanno più a disposizione la sicurezza e il supporto che i loro badge possono fornire. Ad esempio, quando un codice deve essere decifrato, all'agente Patterson (Ashley Johnson) potrebbero volerci giorni senza il suo super computer. In definitiva, scoprono che non esiste una soluzione rapida per tornare nell'FBI ed è questo loro tentativo di ripulire i propri nomi a condurre Blindspot al suo finale.

Mai così uniti

Sorprendentemente, "in molti modi, i membri sopravvissuti della squadra non sono mai stati così vicini come in questo momento, perché sono isolati", ha spiegato l'ideatore e produttore esecutivo Martin Gero. Devono lavorare insieme per sopravvivere mentre sono in fuga ed essere reciprocamente di supporto per riuscire a riabilitare i loro nomi. "Mai in queste cinque stagioni la squadra è stata così unita", ha detto Gero. E ha aggiunto: "Blindspot è una serie che aveva bisogno di un finale. Abbiamo cercato di trattare ogni stagione come un romanzo a parte in una serie di libri. Questa è completamente diversa. Il tipo di missioni cambia; non sono sempre alle prese con casi legati ai tatuaggi, anche se questi giocano un ruolo significativo. La posta in gioco è molto alta per ciascuno di loro in ogni episodio".