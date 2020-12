Black Panther: L'ultima interpretazione di Chadwick Boseman in What If...? di Disney+

News Serie TV

La nuova serie animata sarà disponibile in streaming nel 2021.

Il compianto Chadwick Boseman sarà T'Challa, l'amato personaggio della Marvel meglio conosciuto come il supereroe Black Panther, un'ultima volta. Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato a Emmy Magazine che l'attore, morto lo scorso agosto all'età di 43 anni a causa di un cancro al colon, aveva ripreso il ruolo per la serie animata What If...?, in arrivo su Disney+ la prossima estate.

Chadwick Boseman sarà in What If...?

Basata sul fumetto omonimo, What If...?, un'antologia, racconta come l'Universo Marvel si sarebbe potuto evolvere se alcuni momenti chiave del suo corso non fossero avvenuti come nella continuity ufficiale. La serie esplora quindi alcuni dei momenti cruciali dell'universo cinematografico, talvolta stravolgendoli e immaginando nuovi colpi di scena, il tutto prendendo in prestito le voci di quegli attori che nel corso degli anni abbiamo imparato ad amare sul grande schermo.

L'ultima volta di Boseman nei panni di Black Panther è stata nel film del 2019 Avengers: Endgame, mentre da pochi giorni è disponibile su Netflix il film Ma Rainey's Black Bottom, sua ultima interpretazione cinematografica, uno dei progetti che con forza e coraggio aveva coltivato tra gli innumerevoli interventi chirurgici e cicli di chemioterapia. Per What If...? "è venuto circa quattro volte e ha registrato diversi episodi", ha detto Feige. "Col senno di poi, è molto commovente". E come si può vedere nell'anteprima rilasciata da Disney+ qualche tempo fa, in una delle storie della serie il T'Challa di Boseman si ritroverà nei panni di Star-Lord, il personaggio di Guardiani della Galassia.