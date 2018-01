Black Mirror: E se l'episodio U.S.S. Callister diventasse una serie tv?

L'episodio della recente quarta stagione di Black Mirror intitolato U.S.S. Callister si è rivelato talmente affascinante e riuscito nelle sua intenzioni che in molti ne stanno chiedendo a gran voce la continuazione, meglio se con una serie indipendente. Stando a quanto dichiarato dall'attore Jimmi Simpson al TCA press tour invernale, l'idea non ha mancato di solleticare la produzione.

"Ho sentito qualcosa. Solo piccoli mormorii. Ma non crederò a nulla fino a quando non sarò tornato sul set. Mi piacerebbe molto" ha rivelato l'attore, protagonista insieme con Jesse Plemons e Cristin Milioti dell'episodio disponibile in streaming su Netflix.

U.S.S. Callister, il cui impatto può essere paragonato a quello di San Junipero nella terza stagione, racconta di una donna la quale si sveglia in un'astronave à la Star Trek il cui equipaggio non fa che osannare il suo capitano onnisciente e impavido. Si scopre però che il Capitano Daly ha usato scansioni del DNA per simulare persone reali in un gioco di realtà virtuale.