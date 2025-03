Black Mirror 7: Il trailer ufficiale italiano e la data d'uscita della nuova stagione

News Serie TV

Con un cast stellare che include Peter Capaldi, Emma Corrin, Paul Giamatti, Rashida Jones e tanti altri, la nuova stagione di Black Mirror arriverà su Netflix il prossimo 10 aprile: ecco il trailer ufficiale italiano.

Black Mirror, la serie antologica che esplora gli angoli più oscuri e inquietanti della tecnologia e della società, si prepara a tornare con la settima stagione. Netflix ha svelato la data d'uscita: il prossimo il 10 aprile. Inoltre ha diffuso anche il trailer ufficiale italiano che promette un'esperienza da brivido con storie avvincenti e svela il ritorno di alcuni personaggi dal passato della serie. Guardatelo qui sotto.

Trailer Italiano: Stagione 7: Il Trailer Italiano Ufficiale della serie Netflix - HD

Black Mirror: Cosa dobbiamo aspettarci, secondo Charlie Brooker

Charlie Brooker, creatore, scrittore e showrunner della serie, ha già anticipato cosa aspettarsi da questa nuova stagione, descrivendola a Tudum "un po' come il vecchio Black Mirror". Secondo Brooker, i nuovi episodi ci riporteranno un po' alle origini della serie e, anche se avranno al centro storie di fantascienza, avranno anche momenti particolarmente disturbanti. "Saranno sci-fi, ma sicuramente ci saranno anche cose terrificanti che accadono, anche se non in maniera troppo evidente", ha precisato.

I ritorni dall'universo di Black Mirror

Tra le novità più attese, la stagione 7 vedrà il ritorno di volti familiari, a partire dal sequel dell’episodio di apertura della stagione 4, USS Callister, che vedrà di nuovo protagonisti Cristin Milioti, Jimmi Simpson e Billy Magnussen. Il trailer, inoltre, svela che rivedremo anche Will Poulter e Asim Chaudhry, già protagonisti del film interattivo Bandersnatch del 2018. Asim Chaudhry ha espresso il suo entusiasmo nel tornare a far parte del mondo di Black Mirror, definendo Charlie Brooker "un genio distorto nel miglior modo possibile". "È sempre divertente far parte di questo mondo incredibile e contorto che ha creato. Non vedo l'ora che i fan vedano questo episodio, potrebbe essere lo stesso mondo che stiamo rivisitando, ma forse ancora più complicato, se è possibile!" ha dichiarato Chaudhry.

Il resto del cast stellare e i temi della nuova stagione

Il trailer ufficiale, che offre uno scorcio sulle storie oscure e futuristiche che ci aspettano, include anche la presenza di star come Issa Rae (Insecure), Emma Corrin (The Crown) e Rashida Jones (Sunny) in ruoli sorprendenti. In una delle scene del trailer, vediamo un’affascinante realtà alternata alimentata dall'intelligenza artificiale, che dà vita ai sogni. Inoltre, Paul Giamatti (Billions), Awkwafina (Awkwafina è Nora del Queens), e Peter Capaldi (Doctor Who) appariranno in episodi che, come sempre, esploreranno il lato oscuro della tecnologia e della psiche umana. "Prima o poi saremo tutti dei cyborg", dice uno dei personaggi nel trailer. Una battuta che, in un mondo sempre più tecnologico, sembra meno scherzosa di quanto sembri.

Il cast della stagione include anche Milanka Brooks (Cleaning Up), Patsy Ferran (L'ora più buia), Lewis Gribben (Blade Runner 2099), Osy Ikhile (Citadel), Siena Kelly (Temple), Rosy McEwen (L'alienista), Chris O'Dowd (Il premio del destino), Paul G. Raymond (Deadpool & Wolverine), Tracee Ellis Ross (Black-ish) e Harriet Walter (Succession).