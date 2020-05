Black Mirror 6: Per la sesta stagione bisognerà aspettare, parola di Charlie Brooker

News Serie TV

Il creatore della serie distopica: "Non so quanto le persone abbiano voglia in questo momento di vedere storie su società che cadono a pezzi".

Quante persone, in questi mesi difficili durante i quali un'inaspettata pandemia ha preso il sopravvento condizionando pesantemente le vite di tutti, hanno detto di sentirsi come in un episodio di Black Mirror? Con le sue riflessioni su apocalissi, cambiamenti climatici e pericoli della tecnologia, la serie distopica creata da Charlie Brooker ha anticipato i sentimenti di insicurezza e disagio che molti di noi hanno provato negli ultimi tempi. Proprio per questo, secondo lo stesso creatore, questo sarebbe il momento meno adatto per pensare ad altri episodi che metterebbero a dura prova la nostra emotività. Intervistato da Radio Times, lo showrunner ha fatto intendere che non vedremo molto presto la sesta stagione della serie, visto che lui stesso si sta dedicando ad altro.

Charlie Brooker sulla sesta stagione di Black Mirror: "Non so quanto il pubblico possa digerirla"

A chi gli ha chiesto notizie sul futuro di Black Mirror e sulla data di uscita della sesta stagione, Brooker ha risposto di nutrire seri dubbi sulla capacità di sopportazione del pubblico della sua serie antologica. "Non so quanto le persone abbiano voglia in questo momento di vedere storie su società che cadono a pezzi quindi non ci sto lavorando. Sto cercando invece di rispolverare le mie capacità comiche quindi sto scrivendo sceneggiature che facciano ridere prima di tutto me stesso", ha confidato lo sceneggiatore aggiungendo di essere occupato su altri progetti e facendo intendere che, per vedere la sesta stagione di Black Mirror, ci sarà da attendere più del dovuto. In ogni caso, al momento Brooker sta lavorando a uno speciale del suo programma televisivo, Wipe, in cui analizzerà l’impatto dell’emergenza Coronavirus sulla vita di tutti i giorni, che andrà in onda su BBC Two il prossimo 14 maggio.

Black Mirror su Netflix

L'ultima stagione di Black Mirror, la quinta, è stata resa disponibile su Netflix a giugno 2019. È composta da soli 3 episodi che vedono la partecipazione di attori quali Anthony Mackie, Andrew Scott, Topher Grace e Miley Cyrus. Precedentemente, il servizio di video in streaming aveva rilasciato Bandersnatch, uno speciale film interattivo in cui ogni spettatore può decidere la fine della storia scegliendo, di volta in volta, tra due opzioni.