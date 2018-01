Black Mirror 4: Featurette dell'episodio Black Museum in anteprima esclusiva

La quarta stagione di Black Mirror è disponibile da pochi giorni su Netflix e, com'era facile aspettarsi, le sue visioni poi non così fantasiose sulle insidie che il progresso tecnologico potrebbe avere in serbo per l'umanità stanno facendo discutere. ComingSoon.it Serie TV vi mostra in anteprima esclusiva un nuovo video nel quale sono approfonditi i temi di Black Museum, uno dei sei nuovi episodi.

Con Douglas Hodge e Letitia Wright, l'episodio racconta di una giovane donna che, fermatasi in un'area di servizio sperduta nel deserto per ricaricare la propria auto, s'imbatte in una mostra che raccoglie oggetti legati a crimini passati. Accompagnata dal proprietario del Black Museum, la ragazza scopre le storie dietro questi inquietanti manufatti, alcuni dei quali visti in altre puntate di Black Mirror, fino al momento in cui una sorprendente verità viene a galla.