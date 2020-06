Black Lives Matter: Cinque Serie TV che affrontano razzismo, diritti civili e disuguaglianze

News Serie TV

Come il cinema, anche la televisione ha spesso denunciato ingiustizie e violenze legate alla questione razziale negli Stati Uniti. Dall'ironica Black-ish alla commovente When They See Us: le Serie TV per informarsi e riflettere.

Non sono problemi nuovi ma nelle ultime settimane si è tornati a riflettere su razzismo, brutalità della polizia e disuguaglianze negli Stati Uniti dopo l'atroce omicidio di George Floyd, l'afroamericano morto a Minneapolis lo scorso 25 maggio in seguito all'aggressione da parte di un agente. Mentre migliaia di attivisti di Black Lives Matter sono scesi in piazza in tutto il mondo per denunciare contraddizioni e disparità di trattamento tra bianchi e neri, decine di sceneggiatori e registi avevano già parlato di certe questioni dando vita a Serie TV profonde e autentiche che possono contribuire ad alimentare il dibattito e a comprendere meglio la complessità del mondo che ci circonda. Soprattutto quella degli Stati Uniti, un Paese storicamente attraversato da ferite all'apparenza ancora insanabili. Abbiamo scelto cinque Serie TV su razzismo, diritti civili e cultura afroamericana particolarmente significative.

Black-ish

Chi ha detto che le serie che fanno riflettere su certi temi debbano essere solo drammatiche? Tra le Serie TV che hanno contribuito a tenere vivo il dibattito su temi quali razzismo, integrazione e sentimento di attaccamento alle proprie radici, c'è anche una comedy. Parliamo di Black-ish, la serie creata da Kenya Barris che segue i Johnson, una famiglia afroamericana sempre in bilico tra identità culturale dei neri, che il papà Andre "Dre" (Anthony Anderson) vuole preservare, e integrazione. Black-ish ha trattato con leggerezza ma mai con superficialità il rapporto tra bianchi e neri negli Stati Uniti sul posto di lavoro, nella società e nella vita di tutti i giorni, cercando di andare sempre oltre gli stereotipi. Visti i recenti fatti di cronaca, ABC ha deciso di ritrasmettere nei giorni scorsi un rivoluzionario episodio della seconda stagione, il numero 16 intitolato "Hope", in cui la serie si è soffermata sul tema della brutalità della polizia. Nell'episodio in questione, ambientato tutto nel soggiorno dei Johnson, i membri della famiglia commentano la notizia di un adolescente nero pestato da alcuni poliziotti mostrando diversi punti di vista sulla questione.

Dear White People

Al centro del racconto di Dear White People, in streaming su Netflix, c'è un gruppo di studenti afroamericani della prestigiosa Università di Winchester, un'istituzione frequentata prevalentemente da ricchi studenti bianchi. Nello show vediamo, per questo motivo, nascere problemi e tensioni a sfondo razziale. Samantha (Logan Browning) è un'attivista nera che conduce il programma radiofonico che dà il nome alla serie per chiedere, per lei e i suoi colleghi neri, gli stessi diritti e lo stesso trattamento riservati ai bianchi. Contro di lei parte un'operazione di boicottaggio che innesca un inevitabile scontro all'interno dell'Università. La serie si propone ovviamente di denunciare razzismo e disuguaglianze, ma lo fa con un'ironia fuori dal comune e uno stile narrativo unico nel suo genere.

Radici

Il romanzo Roots (in italiano Radici) di Alex Haley sull'intramontabile storia di Kunta Kinte ha ispirato non una ma ben due miniserie televisive, una del 1977 e l'altra, più recente, del 2016. La storia raccontata è quella di un ramo della famiglia di Haley a partire dal suo antenato Kunta Kinte catturato dagli schiavisti in Gambia nel 1767 e deportato in America. Vengono così ripercorse le dolorose vicende del giovane, dal tentativo di opporsi alla sua condizione di schiavo fino al suo matrimonio, la nascita di sua figlia e dei figli dei suoi figli fino ad arrivare all'ultimo discendente, l'autore del romanzo. Nella miniserie più recente la parte protagonista è affidata a un bravissimo Malachi Kirby, più che convincente nel suo primo ruolo importante, mentre il cast stellare comprende, tra gli altri, Forest Whitaker, Anna Paquin, Jonathan Rhys Meyers e James Purefoy. Un racconto commovente e profondo per non dimenticare la storia della comunità afroamericana negli Stati Uniti e la lotta alla conquista della libertà.

Watchmen

Creata da Damon Lindelof e basata sull'acclamata graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons, Watchmen è una serie complessa e da alcuni anche criticata perché, spostando la narrazione tre decenni dopo gli eventi del fumetto, mette da parte i fatti della guerra fredda, al centro del racconto originale, e si concentra proprio sul tema della supremazia bianca. La serie, infatti, parte proprio con il richiamo a un episodio poco conosciuto ma molto importante della storia americana, il massacro razziale di Tulsa, triste circostanza in cui nel 1921 vennero attaccati residenti e attività commerciali della comunità afroamericana di Tulsa, in Oklahoma. Facendo poi un salto nel tempo in avanti, Watchmen immagina una società contemporanea in cui tutti i poliziotti devono nascondere la loro identità in seguito a nuove avvisaglie a parte di un gruppo terroristico di suprematisti bianchi. Naturalmente il razzismo è solo uno dei tanti temi peculiari della serie, che è anche una satira della cultura dei supereroi e un racconto familiare. Ma, trattando anche di violenze, lutto e discriminazioni, il contributo che la serie di Lindelof offre al dibattito collettivo in questo preciso momento storico è assai incisivo.

When They See Us

When They See Us, diretta da Ava DuVernay (già regista del film Selma - La strada per la libertà) ripercorre la storia vera dei Central Park Five, cinque ragazzi neri accusati ingiustamente di aver stuprato e ridotto in fin di vita una jogger nel parco più famoso di New York nella notte del 19 aprile 1989. La miniserie, in streaming su Netflix, racconta l'intero calvario che i cinque giovani hanno dovuto patire fino alla loro assoluzione avvenuta 25 anni dopo con un risarcimento di 41 milioni di dollari dallo Stato di New York. Candidata a 11 premi Emmy (ne ha vinto uno, quello per il miglior attore protagonista in una miniserie o film per la televisione assegnato a Jharrel Jerome), è un racconto emozionante e straziante che fa luce su razzismo, corruzione e ingiustizia nel sistema giudiziario americano. Se volete approfondire l'argomento, su Netflix è disponibile anche il commovente speciale condotto da Oprah Winfrey in cui la popolare conduttrice intervista i veri cinque protagonisti della storia.