Billions arruola la star di Suits Rick Hoffman nella stagione 5

Raggiunge le altre nuove aggiunte al cast Julianna Margulies, Corey Stoll e Frank Grillo.

Reduce dalla lunga esperienza di Suits, nella quale ha interpretato l'eccentrico e paranoico Louis Litt, Rick Hoffman ha firmato con Showtime per un ruolo ricorrente nella quinta stagione di Billions, l'apprezzata serie tv con Paul Giamatti e Damian Lewis ambientata nel potente mondo della politica e dell'alta finanza di New York.

Secondo Deadline, l'attore indosserà il camice del Dott. Swerdlow, un medico che, stando alle pochissime informazioni al momento disponibili, si contraddistinguerà per i suoi metodi poco ortodossi. Il suo non sarà l'unico volto nuovo nella quinta stagione. Come annunciato precedentemente, incontreremo anche Julianna Margulies (The Good Wife), Corey Stoll (House of Cards), Frank Grillo (Kingdom), Roma Maffia (Nip/Tuck) e Daniel Breaker (Mozart in the Jungle), i primi due dei quali scelti per i ruoli di Catherine Brant, autrice di successo e professoressa di sociologia presso una prestigiosa università, e Michael Prince, un gigante degli affari venuto da una piccola città dell’Indiana.

I nuovi episodi sono attualmente in produzione a New York. Il loro debutto in tv è previsto, negli Stati Uniti, per il 5 maggio, e in Italia successivamente su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.