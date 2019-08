Billie Piper su Sky con la serie I Hate Suzy

News Serie TV

Il dramedy andrà in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV nel 2020.

Conosciuta dal pubblico del piccolo schermo per i suoi trascorsi in Doctor Who e Penny Dreadful, l'attrice britannica Billie Piper ha ottenuto il ruolo di protagonista in I Hate Suzie, prossima serie originale della piattaforma satellitare Sky.

Scritto dalla nominata all'Emmy Lucy Prebble (Succession) e co-ideato dalla stessa Piper, il dramedy di 8 episodi segue quest'ultima nei panni di Suzie Pickles, una star in declino la cui vita è sconvolta quando qualcuno viola il suo telefono e una foto che la ritrae in una posizione estremamente compromettete diventa di dominio pubblico.

Il debutto, su Sky Atlantic e NOW TV, è previsto nel 2020. In un comunicato, Piper commenta: "Ci sono voluti anni per convincere finalmente Lucy - una vecchia amica e la sceneggiatrice che preferisco di più - a lavorare nuovamente con me. Pensiamo di aver creato qualcosa che arriva al momento giusto e che non è per i deboli di cuore. Se soffrite d'ansia, vergogna e menzogna compulsiva, ma per le ragioni giuste, continuate a seguirci".