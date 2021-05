Big Sky avrà una seconda stagione!

News Serie TV

In Italia disponibile in streaming su Disney+, la serie proseguirà con un nuovo showrunner.

La prossima stagione, Cassie e Jenny saranno ancora in giro a porre domande fastidiose e ficcanasare ovunque. ABC ha annunciato infatti che Big Sky, il crime drama di successo creato dallo stesso David E. Kelley di The Undoing e Big Little Lies, proseguirà con un secondo ciclo di episodi, con Kylie Bunbury e Katheryn Winnick ancora nel ruolo di protagoniste ma con un nuovo showrunner al timone.

Big Sky si è affermata come una delle novità più apprezzate della stagione 2020-21 dal pubblico americano, riunendo settimanalmente una media di 3,7 milioni di spettatori e registrando un rating nel target demografico 18-49 dello 0.6, tra tutti i drama di ABC al quarto posto dopo Grey's Anatomy, Station 19 e The Good Doctor. In Italia disponibile in streaming su Disney+, la serie, che non lesina colpi di scena ed espedienti narrativi capaci di rinnovare la storia nel giro di pochi episodi, segue un'investigatrice privata e un'ex poliziotta unire le forze per scoprire la verità dietro le sparizioni di diverse giovani donne nel Montana.

Big Sky 2: David E. Kelley lascia la serie?

Uno degli sceneggiatori e produttori più impegnati della tv, nella seconda stagione Kelley cederà il ruolo di showrunner al produttore esecutivo Elwood Reid (The Chi, The Bridge). Il suo non sarà tuttavia un addio alla serie: materrà il ruolo di produttore esecutivo e continuerà ad esserne coinvolto creativamente mentre dedicherà maggiori attenzioni ai suoi molti nuovi progetti, tra i quali ricordiamo l'adattamento di The Lincoln Lawyer di Michael Connelly per Netflix, la miniserie Nine Perfect Strangers con Nicole Kidman per Hulu, l'adattamento del recente romanzo di Stephen King L'istituto, sempre per Netflix Anatomy of a Scandal basata sul bestseller Sarah Vaughan e solo da poche ore la miniserie per HBO Max Love and Death con Elizabeth Olsen nei panni della casalinga e assassina Candy Montgomery.