Big Little Lies: Per David E. Kelley una terza stagione è possibile

L'unico ostacolo sembrano essere le agende al momento fitte d'impegni delle protagoniste.

Un ritorno a Monterey non è fuori discussione per David E. Kelley. L'ideatore della serie di successo di HBO Big Little Lies ha chiarito in un'intervista con TVLine che, sebbene una terza stagione non sia dietro l'angolo, per ragioni puramente logistiche, nulla vieta che le cose possano cambiare in futuro.

Big Little Lies 3: Le nuove dichiarazioni di David E. Kelley

"Non sono sicuro di come dal punto di vista logistico possa essere fatto visto che sono tutti molto occupati" ha detto Kelley riferendosi ai progetti che al momento stanno impegnando le attrici e gli attori della serie - Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård, Zoë Kravitz, Laura Dern e Adam Scott. "[Sicuramente] non potrebbero farlo adesso. Ma in futuro? Può darsi".

Le dichiarazioni dello sceneggiatore e produttore esecutivo, ora impegnato dietro le quinte della fortunata Big Sky (in Italia attesa a febbraio su Disney+), seguono quelle che lo scorso autunno Kidman ha rilasciato a Marie Claire Australia, secondo le quali Kelley e l'autrice di Big Little Lies Liane Moriarty "hanno davvero una buona idea" per una terza stagione, aggiungendo che i due hanno condiviso con lei qualche "bocconcino" delle premesse. A proposito di questo, Kelley ha detto che le cose "non sono andate molto avanti" a causa delle agende piene. Non solo per Kidman, che dopo averlo ritrovato in The Undoing (disponibile da oggi in Italia) ha firmato con Hulu per il ruolo di protagonista in Nine Perfect Strangers. "Reese è altrettanto impegnata. Zoë sarà Catwoman - e questo è solo l'inizio. Tutte sono estremamente impegnate". Tuttavia ha aggiunto: "Ma amiamo tantissimo la serie e i personaggi, quindi nessuno di noi ha rinunciato all'idea di riunire la banda".