Betty: Il trailer ufficiale della serie HBO sul mondo dello skate femminile

Il drama ispirato al film Skate Kitchen debutterà negli Stati Uniti il 1° maggio.

Pronti a fare un salto nel mondo dello skateboarding al femminile? HBO ha diffuso il primo trailer di Betty, una nuova serie che segue un gruppo di ragazze skater di New York mentre cercano di primeggiare in uno sport tipicamente maschile. La serie arriverà sulla rete via cavo americana il prossimo 1° maggio.

La clip ci trascina negli skate park di New York mostrando molti luoghi simbolo della metropoli americana: da Washington Square Park a Staten Island fino ai celebri grattacieli della città. Basata sul film del Sundance Film Festival Skate Kitchen, Betty è scritta, diretta e prodotta da Crystal Moselle, la stessa regista del lungometraggio. La creatrice ha lavorato alla serie insieme alla sceneggiatrice di Brooklyn Nine-Nine Lesley Arfin. Nel drama HBO di sei episodi torneranno diversi attori già visti nel film del 2018: Rachelle Vinberg nei panni della protagonista di Skate Kitchen Camille, Nina Moran in quelli della comica Kirt, Kabrina Adams che sarà di nuovo Ruby "Moonbear", Dede Lovelace che interpreterà Janay e Ajani Russell che sarà Indigo.