Better Things si concluderà con la stagione 5

News Serie TV

La comedy con Pamela Adlon è disponibile per la prima volta in Italia da questa settimana su Disney+.

Anche per Better Things è arrivato il momento di incamminarsi verso il tramonto. In un comunicato pubblicato da Deadline, l'attrice Pamela Adlon ha rivelato che la prossima, quinta stagione dell'acclamata comedy di FX di cui è la protagonista dal 2016 sarà l'ultima.

Better Things chiude dopo 5 stagioni: Il messaggio di Pamela Adlon

"Sarò per sempre grata a FX per avermi permesso di raccontare storie sul modo in cui vedo il mondo e in cui voglio che il mondo sia visto" ha detto Adlon, nominata due volte all'Emmy per il ruolo di Sam Fox nella serie. "Realizzare questa serie è stata una scuola per me. Mi inchino alla mia troupe e al mio cast. E non vedo l'ora che le persone scoprano e riscoprano Better Things. Questa sarà una fine per Sam Fox (per ora). Ci vediamo all'after party".

Curiosamente, l'annuncio della prossima conclusione di Better Things è arrivato nella stessa settimana in cui la comedy ha fatto (in grandissimo ritardo) il suo esordio in Italia, con la prima stagione ora disponibile in streaming su Disney+. La comedy, co-ideata da Louis C.K., racconta di un'attrice single che lavora instancabilmente mentre cresce tre figlie a Los Angeles e allo stesso tempo si occupa della madre, un'espatriata inglese che vive dall'altra parte della strada.