Berry Bees, la serie animata italiana vince ai Diversity Media Awards

Berry Bees, la serie animata su RAI Play realizzata da Atlantyca, è la migliore serie Kids dell'anno ai Diversity Media Awards.

In onda su Rai Gulp e disponibile su Rai Play, la serie animata Berry Bees realizzata dall'italiana Atlantyca ha vinto il premio come migliore serie Kids ai Diversity Media Awards: i riconoscimenti mirano a individuare le migliori produzioni che presentino ai più piccoli mondi narrativi dove stereotipi etnici e di genere non caratterizzino protagonisti e racconti.

La serie, composta da 52 episodi di 12 minuti ciascuno, segue le avventure di tre ragazzine che alternano la vita scolastica a missioni in incognito come agenti supersegrete, soprannominate Berry Bees. Si tratta della contorsionista Lola, della nerd Bobby e dell'attrice Juliette, sempre pronte a risolvere complotti internazionali grazie ai gadget di Mrs. Berry. Si tratti di un complotto ai danni di una principessa, di salvare la barriera corallina o di recuperare i segreti dei ragazzi violati da un hacker, Lola, Bobby e Juliette sono pronte a intervenire.

Pensate a un incrocio tra la buona vecchia disneyana Kim Possibile e le francesi Totally Spies!, all'insegna di una direzione artistica delicata e colorata, con ritmo e dialoghi sostenuti, e una visione più inclusiva dettata dall'oggi. Berry Bees è stato coprodotto da Atlantyca con SLR Productions, Telegael e Studio Cosmos-Maya, e con la partecipazione di NINE Network e Rai Ragazzi. Caterina Vacchi, Head of Production and Distribution Department e Executive Producer di Atlantyca ha sottolineato la missione di Berry Bees: “L’obiettivo che avevamo in mente sin dall’inizio di questa produzione era creare una serie priva di ogni stereotipo di genere e che rappresentasse tutti i bambini del mondo. [...] Abbiamo lavorato duramente [...] per sviluppare personaggi veri, a tutto tondo e che rappresentassero tutte le culture.”.

Niccolò Sacchi, regista ed executive producer di Atlantyca, ha una sua idea precisa di come una serie per i più piccoli possa essere inclusiva: abbracciando la naturalezza dei bambini. Ci spiega: "Sono fermamente convinto che i bambini amino le buone storie e si affezionino ai personaggi veri, indipendentemente dal loro genere e dal colore della loro pelle. I bambini sono molto meno condizionati dai pregiudizi di noi adulti.”.