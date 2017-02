Benedict Cumberbatch torna in tv con The Child In Time

In attesa di sapere se Sherlock avrà prima o poi una quinta stagione, il suo amato protagonista Benedict Cumberbatch torna a BBC come star e produttore esecutivo di un nuovo drama, The Child In Time, adattamento del romanzo di Ian McEwan conosciuto in Italia con il titolo Bambini nel tempo, scritto dallo sceneggiatore di The Last Kingdom Stephen Butchard.

Secondo Deadline, il film tv di 90 minuti racconta la storia di Stephen Lewis (Cumberbatch), un affermato scrittore di libri per bambini il quale deve affrontare la scomparsa della figlia e gli effetti devastanti di un simile dramma sul suo matrimonio.

"Ho letto il romanzo anni fa e mi è sembrato profondo, bello e molto commovente", commenta Cumberbatch in un comunicato. "Solo Ian McEwan può scrivere della perdita con una tale onestà. Siamo entusiasti di avere [uno sceneggiatore] fine e brillante come Stephen Butchard per l'adattamento, e con Julian Farino uno straordinario regista capace di ritrarre la verità emotiva. Sono così orgoglioso che The Child In Time sarà il primo drama prodotto [dalla mia casa di produzione] SunnyMarch TV".